Vondráčková prehovorila o rozvode: Je v šoku... Naozaj to nečakala?!

PRAHA - Hokejista Tomáš Plekanec (35) prekvapil všetkých fanúšikov, keď oznámil rozchod so svojou manželkou Luciou Vondráčkovou (38). Všetko nasvedčuje tomu, že pre definitívny koniec sa rozhodol práve hokejista. Ukazujú na to aj slová samotnej speváčky, ktorá o rozchode prehovorila pre televíziu Nova.

Oznámenie o rozchode zavesil hokejista na svoj profil na Facebook. Zvyčajne, keď sa ľudia na podobnom kroku zhodnú, zverejnia obaja rovnaké prehlásenie. V tomto prípade sa tak však nestalo a Lucie iba prostredníctvom citátu skonštatovala, že priatelia sú na svete preto, aby pomáhali zahojiť rany z lásky.

Verejne o ťažkej životnej situácii prehovorila pre spravodajstvo televízie Nova. Na obraze bolo vidieť, že je utrápená a ťažko hľadá slová. Najviac prekvapila pri otázke na plány do budúcnosti. „To bolo tak rýchle všetko, že vlastne neviem a uvidíme,” povedala Vondráčková. Pôsobí to tak, akoby ju koniec jej manželstva poriadne zaskočil a takýto krok od svojho muža nečakala. O ich kríze sa pritom hovorilo už dlhšie. Zrejme dúfala, že sa časom všetko vyrieši.

Zdroj: Tv Nova

Teraz sa rozhodla, že sa bude venovať najmä synom Matyášovi a Adamovi a zrušila niektoré vystúpenia aj stretnutia s fanúšikmi. „Ono sa hovorí, že práca pomáha, ale ja to teraz mám opačne, takže som veľa práce škrtla, všetko som preorganizovala a som hlavne s deťmi, pretože to je pre mňa teraz dôležité, aby sa pre ne nič nemenilo, aby sa smiali čo najviac, aby to pocítili čo najmenej,” prezradila Lucie. Dokončí vraj len tie pracovné záležitosti, ktoré sa nedajú odložiť ani posunúť.

Zaujímavé je, že speváčka sa nerozhodla zostať doma v Čechách, kde má rodinu a priateľov. „Chlapci sú zapísaní v Kanade do škôl, tak dúfam, že sa dostaneme tam. Potrebujem, aby sa pre nich menilo čo najmenej. Oni sú na prvom mieste, teraz sa to točí okolo nich,” vyjadrila sa dvojnásobná mamina.