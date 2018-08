Dančiakov boj so zdravotnými problémami: Podstúpil množstvo operácií... Jednu zbabrali!

Problémy skvelého herca Stana Dančiaka začali už dávno. Najprv sa verejnosť dozvedela, že má cukrovku a musí si pichať inzulín. Neskôr mu začali slabnúť oči. Hoci ešte pred 12 rokmi hrával - či už v divadle alebo v seriáli Ordinácia v ružovej záhrade - texty sa už učil z nahrávok.

Zrak sa mu horšil postupne, ale on stále veril, že doktori môžu jeho problém vyriešiť. V roku 2009 mal za sebou 7 operácií. Raz mu ale známy odporučil lekára, ktorý ho veľmi sklamal. Zákrok totiž zbabral a musel nasledovať ďalší. „Keď ráno po operácii prišiel za mnou do izby, hovorí mi: Pán Dančiak, budeme musieť reoperovať. Prečo, pán profesor? - pýtam sa. No lebo sme zabudli dať silikónový olej,” zveril sa kedysi Dančiak Novému času pre ženy s tým, že olej bol tou najpodstatnejšou súčasťou zákroku a neustále sa o ňom pred operáciou hovorilo.

Hercovi sa postupne pohoršilo natoľko, že musel prestať pracovať. A v bežnom živote bol odkázaný na manželku Darinu. „Čomu sa môže asi tak venovať, keď nevidí?“ skonštatovala s povzdychom v hlase, keď sme sa jej v minulosti pýtali na to, ako legendárny umelec trávi svoje dni.

V roku 2014 sa navyše po kolapse dostal do nemocnice. Hovorilo sa o mozgovej príhode. Odvtedy ho bolo v Bratislave vídať na invalidnom vozíku.