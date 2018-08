Šokujúce slová Rasťa Piška: Skrývala rodina pred Stanom Dančiakom veľké tajomstvo?

BRATISLAVA - Začiatkom augusta celé Slovensko zasiahla tragická správa. V noci 4. augusta do divadelného neba odišiel fenomenálny Stanislav Dančiak (†75), ktorý v nemocnici podľahol zápalu pľúc. V pondelok o 15:30 ho jeho najbližší odprevadili do neba v Bratislavskom krematóriu, kde sa objavil aj Rasťo Piško (56).

Zaujímalo nás, kedy sa so svojím zosnulým kamarátom stretol naposledy. „Sú to dva alebo tri roky. Stano občas chodieval s manželkou na také krátke prechádzky okolo pošty a tam som ho občas stretol. Raz sme boli u neho a požičali sme si ho a zobrali sme si ho do divadla, ešte do starej činohry na Gorkého ulici, sedeli sme v bufete, rozprávali sa,“ povedal nám.

Hoci sa bývalí kolegovia videli čoraz menej, o hercov zdravotný stav sa Rasťo zaujímal po celý čas „Tých stretnutí bolo časom menej a menej a v podstate potom som s ním bol v kontakte cez jeho dcéru Zuzku,“ prezradil nám.

Pri otázke, čo by Stanislavovi najradšej odkázal do neba, si zaspomínal aj na Mariána Labudu. Jeho slová nás však poriadne prekvapili. Ako vyšlo najavo, rodina Dančiakovi – zrejme kvôli jeho podlomenému zdraviu – nepovedala, že jeho dobrý kamarát sa odobral na večný odpočinok. „Nech tam pozdraví všetkých ostatných, ktorí už tam išli. Pokiaľ som vedel, tak on sa ani nedozvedel, nepovedali mu, že Marián Labuda odišiel. Takže možno bude naozaj prekvapený,“ dodal Piško na záver.

Viac sa dozviete v našom videorozhovore vyššie.