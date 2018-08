Paviel Rochnyak ako 15-ročné ucho: Haha, pozrite, ako vyzeral!

Paviel Rochnyak, ktorý sa už dnes prezentuje priezviskom po mame - Bendler. , Zdroj: Instagram P.B.

BRATISLAVA - Aké zlatíčko! Paviel Rochnyak (34) sa do povedomia verejnosti dostal pred rokmi ako celebritný kaderník. Nebola známa tvár, ktorej by nerobil vlasy a nebola prominentná párty, na ktorej by chýbal. Rušnému svetu slovenského šoubiznisu sa však už nejaký ten rok vyhýba. A teraz na sociálnej sieti Instagram zverejnil záber, na ktorom je v čase, keď ho Slovensko ešte vôbec nepoznalo. Pozrite, ako vyzeral, keď mal len 15 rokov!