Čerstvo rozídená jojkárka otvorene o svojom násilnom EX: Bol to narušený idiot... Neuveríte, čo jej stváral!

BRATISLAVA - Sexi blondínka Zuzana Žilinčíková (32) alias Zuzanita, ktorá je divákom známa z viacerých jojkárskych relácií, sa len nedávno chválila na Instagrame, že je konečne zamilovaná. O to viac mnohých prekvapilo, keď pred týždňom oznámila, že už je romániku koniec. Dôvod? Jej ex sa správal násilne. Pre Topky.sk o ňom otvorene prehovorila!

„S mojím ex som skončila kvôli jeho násilnému správaniu, no neboli v tom žiadne bitky, či iné ovácie, ako si to ľudia vysvetlili - dokonca i viem, že by mi to aj niektorí priali. I keď modriny na rukách mám z toho, ako sa ma snažil pri sebe udržať, aby som si vypočula jeho debilné názory!“ povedala nám na rovinu Žilinčíková

Dôvodom, prečo partnerovi, s ktorým navonok pôsobila šťastne, dala zbohom, boli neutíchajúce hádky. „Hlavnou príčinou rozchodu na oko perfektného vzťahu boli extrémne hádky na dennom poriadku kvôli sociálnym sieťam - fotkám mojej postavy, poprsia!“ zverila sa pre Topky.sk plavovláska, ktorá je známa svojimi veľkými prsiami.

Ako prezradila, všetko, čo sa spočiatku bývalému priateľovi na nej páčilo, jej postupne začal vyčítať. „Nepáčilo sa mu odrazu nič na mne, čím som ho zo začiatku rozpaľovala! Urážal ma ohľadom vychudnutej postavy, pŕs, veku, blond vlasov a podobne. Silou-mocou chcel, aby som sa cítila škaredá a menejcenná!“ netajila Zuzanita, ktorej frajer začal stvárať nepríjemné veci.

„Rozbíjanie vecí, obmedzovanie mojej slobody a kontrolovanie všetkého, čo urobím, s kým píšem, komu volám, aký obrázok či koment lajkujem, koho followujem, kto followuje mňa - prečo a podobne!“ vymenovala plavovláska všetko, čo bolo u nich doma na dennom poriadku.

„Jedinou možnosťou „šťastného“ života s týmto narušeným človekom je dodržiavať tieto pravidlá: nevlastniť telefón s foťákom a internetom, neodporovať, vždy sa usmievať, nechodiť vyzývavo oblečená, keďže žena má byť sexi pre svojho chlapa a nie okolie a jeho hlavne NIKDY nekontrolovať, nikdy sa ho na nič nepýtať,“ zhrnula jedinú možnosť, ako si zabezpečiť pokojný život s jej ex.

A potom si už servítku pred ústa Žilinčíková vôbec nekládla. „Proste je to idiot, čo sa ma snažil vlastniť a zmeniť na tichú domácu kravu, ktorej stačí v živote len bohatstvo a decko! Ja hľadám chlapa, čo bude pre mňa rovnocenný a nie byť v 21. storočí utláčaná a psychicky manipulovaná!“ povedala na plné ústa.

Pre ostatné ženy má radu: „Keď nájdete niekoho, kto je po 40-ke a je stále sám, bude tam chyba, i keď sa z počiatku zdá byť tým pánom dokonalým. A nikdy sa nedajte manipulovať, či pochybovať o sebe! Každá z nás je krásna a pre každú je niekto určený na tomto svete! Takže nádych, výdych a ide sa ďalej!“