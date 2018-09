Neprehnáňa to? Jojkárska hviezdička vytasila prsia "na obdiv": UF, to je sila!

BRATISLAVA – Reality šou urobia aj z obyčajných ľudí známe tváre, ktoré odrazu spoznávajú Slováci na ulici. Práve takéto relácie doslova vychovávajú nové a nové hviezdičky. Medzi ne rozhodne patrí Zuzana Žilinčíková (32), ľuďom známa skôr pod menom Zuzanita, ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou zoznamky Take me out! Neprehliadnuteľná bola zaiste aj vďaka svojmu bujnému dekoltu, ktorý vystavuje na obdiv viac, ako je slušné!

Najprv sa obrovskými prsiami hrdila Zuzana Plačková, ktorá si však uvedomila, že mať v hrudníku naliatych 800 ml silikónu na každej strane nie je práve zdraviu prospešné, a dala si ich zmenšiť. Pravým opakom je Zuzanita, ktorá by si pokojne svoju „tisícku“ ešte navýšila. „Kebyže sa dalo viac, tak by som si dala väčšie, ale to by som musela pribrať. Tak radšej sa uspokojím s týmito, ako si pokaziť postavu,“ vyjadrila sa hviezdička na svojom facebookovom profile.

Zuzanita sa vryla do pamätí ľudí najmä vďaka šou Take me out! Zdroj: Instagram Z.Ž.

Plačková, ktorá sa zviditeľnila vďaka reality show Hotel Paradise, ich mala obrovské. Blondínka, ktorá sa hrdí inžinierskym titulom, ich má ešte väčšie, čo je zjavné aj z fotiek, ktorými zásobuje svoj Instagram a je tak potechou minimálne pre oči pánskej časti publika. Podľa jej slov však vôbec nie sú také veľké. „Vôbec ich nemám až tak veľké, ešte by som vystála väčšie – aspoň také 1500 ml. Keď už všetky zmenšujú, ja by som zväčšila. Ale tak zatiaľ som spokojná, no nebránila by som sa tomu,“ opisuje svoju predstavu Zuzanita.

Tentokrát sa niekdajšia účastníčka a víťazka Nákupných maniačok pochválila skutočne pikantnou a takmer všetko odhaľujúcou fotografiou. Vrchná časť plaviek, do ktorých sa navliekla, by s ťažkosťami zakryla prsia žene s trojkami, nieto také bomby, ako má ona. Navyše spod toho kúska látky, ktorý jej „zakrýva“ prsia, dávajú o sebe nehanebne vedieť jej bradavky. V prípade blondínky veta Menej je niekedy viac platí aj neplatí v zmysle – menej silikónu a viac látky na oblečenie.

Takouto fotkou sa pochválila na instagrame. Nepreháňa to? Zdroj: Instagram Z.Ž.