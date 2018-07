Šedá myška z Oteckov na titulke pánskeho magazínu: Zhodila šaty a... Fúha, tá je ale SEXI!

Jana Kovalčíková hrá v Oteckoch právničku Emmu., Zdroj: TV MARKÍZA

BRATISLAVA - Tá sa teda nezdá! Herečku Janu Kovalčíkovú (27) diváci televízie Markíza vnímajú predovšetkým vďaka seriálu Oteckovia, v ktorom stvárňuje cudnú právničku. O to viac zrejme mnohých prekvapí informácia, že sa brunetka nechala nahovoriť na fotenie do pánskeho magazínu. Zhodila šaty a pozrite, aká je to šupa!