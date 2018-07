Herec z Hornej Dolnej po útoku na ulici: Poriadne si zavaril... Nepríjemná dohra s políciou!

RUSOVCE - Nepríjemné opletačky! Začiatkom tohto týždňa sa na verejnosť dostala informácia o tom, že známy slovenský herec Štefan Kožka (63) v piatok na ulici zaútočil na chodca. Ten si to celé natáčal a video neskôr zverejnil na internete. No a práve na základe tohto záznamu má celý incident nepríjemnú dohru. Vyčíňaním hviezdy Hornej Dolnej sa totiž už zaoberá polícia.

Herec Štefan Kožka sa koncom minulého týždňa zaplietol do nepríjemného incidentu. Po tom, čo ho istý chodec v Rusovciach upozornil na to, že svojím autom ide v protismere, umelec mu začal vulgárne nadávať. Tým to však celé iba začalo.

VIDEO Hercovi z Hornej Dolnej opäť rupli nervy: Útok na chodca na ulici!

Keď si hviezda Hornej Dolnej všimla, že si ho neznámy muž nahráva, začal byť Kožka agresívny ešte viac a došlo aj k fyzickým útokom. Na miesto bola dokonca privolaná aj polícia, no keď muži zákona dorazili, situácia už bola upokojená a podať trestné oznámenie nechcel ani jeden z mužov.

Po zverejnení videa na internete však celý prípad nabral úplne iný rozmer. Ako sa nám totiž podarilo zistiť, polícia sa rozhodla prípad riešiť už nie na základe trestného oznámenia, ale z vlastnej iniciatívy a aktuálne prešetruje, či nedošlo k priestupku proti občianskemu spolunažívaniu.

„Na základe medializovaného videozáznamu bolo dňa 23. 07. 2018 na príslušnom útvare v pôsobnosti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave V vo veci začaté objasňovanie priestupku podľa zákona o priestupkoch,“ potvrdila nám bratislavská krajská hovorkyňa polície Veronika Slamková.

Väzenie hercovi v tomto prípade rozhodne nehrozí. No nepríjemné ťahanice s políciou určite áno. V prípade, že by hercovi uznali v tejto veci vinu, hrozí mu pokuta do výšky 99 eur. To známeho umelca určite nezruinuje, no možno ho to dovedie k tomu, aby sa do budúcna podobným incidentom vyhol.