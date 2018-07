VIDEO Hercovi z Hornej Dolnej opäť rupli nervy: Útok na chodca na ulici!

RUSOVCE - Takmer pred tromi rokmi sa písalo o útoku Štefana Kožku (63) na manželku Zuzanu Skopálovú (52). Tej sa mal známy herec vyhrážať v ich dome v Rusovciach s nožom v ruke. Situáciu vtedy riešila aj polícia. A tá sa aktuálne musela zaoberať ďalším incidentom v súvislosti so známym Slovákom. V piatok totiž na ulici zaútočil na chodca!

Herec Štefan Kožka už pred tromi rokmi dokázal, že mu ľahko rupnú nervy. Vtedy sa s nožom v ruke vyhrážal svojej manželke herečke Zuzane Skopálovej a jej dcére. Desivá udalosť sa stala v rodinnom dome v bratislavských Rusovciach.

Vyhrážky s nožom v ruke: Herec z Hornej Dolnej opitý ohrozoval svoju ženu!

No a presne tam sa v piatok stal ďalší incident, do ktorého je známy Slovák zapletený. Na youtube sa totiž objavilo video, ktoré zachytáva hviezdu markizáckeho seriálu Horná Dolná, ako vulgárne nadáva chodcovi. Ten ho totiž upozornil na to, že autom ide v protismere.

„Po upozornení chodcom, že ide autom v protismere... Najskôr stiahol okno, počastoval chodca nadávkami a čo bolo ďalej? Ozaj dôstojný nositeľ krásna a morálnych hodnôt. Ďakujem. Dúfam, že sa už teraz pozriete do zrkadla, pán Kožka,“ napísal k záberom autor videa.

Najprv umelec len stiahol okienko a vychrlil zo seba spŕšku nadávok, no keď si všimol, že si ho napadnutý chodec natáča, došlo aj k fyzickým atakom. „Ko*ot vy*ebaný, s kým sa rozprávaš?! Ja tu bývam 20 rokov!“ zahlásil vytočený Kožka a začal do chodca sácať. To už okolo išli ďalší ľudia, ktorí následne zavolali políciu.

„Je to prozaické. Ponáhľal som sa domov, pretože som mal žalúdočné problémy a vtedy ide o život. Človiečik mi skočil do cesty, skoro som ho zrazil a takmer som to vykonal za volantom,“ vyjadril sa pre Nový Čas Kožka s tým, že ide o banalitu s jedným takmer pos*atým hercom.