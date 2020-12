Posledné zábery Štefana Kožku pred smrťou: Toľko bolesti, že som mal chuť to všetko skončiť!

Informácie o smrti Štefana Kožku sa začali šíriť v pondelok večer. Hoci zatiaľ nie je potvrdené, či sa na jeho úmrtí podpísal práve koronavírus, podľa jeho vlastného videa ho táto diagnóza doslova ničila. Až si sám prial smrť.

Do redakcie sa nám dostali zábery, ktoré herec nakrútil v posteli poriadne zababušený a rozprávalo sa mu veľmi ťažko. „Ahojte, som Štefan, mám 66 rokov a mám Covid. Nie, nerobím si srandu, vážení, je to naozaj vážne, lebo za posledné štyri dni som zažil toľko bolesti, že som mal chuť to všetko skončiť. Prosil som Pána Boha a všetkých svätých, nech ma už konečne zoberú z tohto sveta. Vykašľali sa na mňa. Asi so mnou majú ešte iné zámery,” hovoril Kožka krátko pred smrťou.

Zdroj: Video Štefana Kožku

Vo videu sa vyjadril k tomu, že sme pri dobrých výsledkoch poľavili v ostražitosti a začali byť v tejto záležitosti ľahostajnejší. Apeloval na ľudí, aby nepoľavovali a aby sa pri stretnutí s príbuznými a známymi z iných okresov nebáli pýtať na negatívny test. „Ľudia, prosím, berte to s úplnou vážnosťou,” prosil všetkých.

Zo svojich príznakov spomenul bolesti na pľúcach a neustály kašeľ, ktorý mu bránil sa dobre vyspať. Video nakrúcal v čase, keď sa chystal o pár dní podstúpiť ďalší test. „Ak sa mi nerozpadnú pľúca, tak sa vidíme,” uviedol na záver.