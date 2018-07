Sajfova Veronika vytočená do nepríčetna: Slovník ako hulvát z krčmy!

BRATISLAVA - Fúha, to vážne?! Manželka moderátora Mateja Sajfu Cifru (39), Veronika Cifrová Ostrihoňová (29), pôsobí navonok ako jemná dáma. Vždy vystupuje distingvovane a slušne... O to viac zrejme prekvapí informácia, že sa dokáže vytočiť natoľko, že sa jej slovník od základov zmení a odrazu pôsobí ako hulvát z krčmy. TOTO ju dokáže najviac naštvať!

Markizácka redaktorka Veronika Cifrová Ostrihoňová pred pár dňami prijala pozvanie do internetovej relácie Matúša Krnčoka s názvom Throwback Thursday. A práve tam mnohých svojím vyjadrením zrejme šokovala. Keď totiž moderátor poznamenal, že naňho blondínka pôsobí ako pravá dáma, ktorej správanie je vyberané za každých okolností, vyviedla ho z omylu.

Aj ona sa vraj dokáže často vytočiť tak, že by ju v tom momente zrejme spoznal málokto. Jej slovník sa vtedy zmení na verbálny prejav hodný piatej cenovej. A stačí jej k tomu naozaj málo - jednoducho si sadnúť za volant. „Ale niekedy, keby si ma videl šoférovať, ja sa viem tak vytočiť, počúvaj... Ale že krčma!“ natrela samu seba Veronika. „Tam, keby niekto sedel so mnou, tak prehodnotí úplne všetky názory na mňa,“ priznala otvorene jemná blondínka.

No v tomto s plavovláskou bez pochýb súcití nejeden šofér. Veď napokon aj herec Štefan Martinovič v jednom z rozhovorov priznal, že keď šoféruje, slušné spôsoby idú bokom. „Vytáča ma sebecké šoférovanie. Vtedy nadávam tak, že keby to niekto počul, idem snáď do väzenia,“ priznal.