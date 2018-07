Módne(s)hity z BMD: Odfláknutá misska, trendová Kövešová a vkusná Husárová

BRATISLAVA – Nenechali si to ujsť! Pred pár dňami sa na Hlavnom námestí v našom hlavnom meste konali letné bratislavské módne dni, ktoré si prišlo pozrieť množstvo divákov. Medzi nimi aj niekoľko známych tvárí. Na to, ako sa na túto akciu obliekli, si opäť posvietila stylistka Andrea Ziegler.

Veronika Vágner Husárová, Miss Slovensko 2007

Elegantná, vkusná. Jednoduché, ale veľmi ženské. Opäť potvrdila, že má štýl a vie, čo jej pristane.

Marika Časnochová, finalistka miss Slovensko 2010 a vydavateľka časopisu

Metalické je „IN“, ale toto je mimoriadne odfláknuté. Kombinácia štýlov ma niečo do seba, ale tomuto chýba estetickosť. Čierne topánky sú ako päsť na oko. Chcelo by to zosúladiť a zjemniť.

Lucia Forman Habancová, moderátorka

Mohlo to byť bez komentára... Šaty aj strihovo, aj farebne jej pristanú. Výborne zladila topánky. Kabelku by som vybrala vo farbe, ktorá sa nachádza na šatách. Modrú alebo vínovú napríklad.

Lucia Mokráňová, účastníčka šou Farma

Zelená je parádna. Aj jej pristane. Príjemne ležérne aj elegantné. Jednoduché, ale šik.

Kristína Kövešová, redaktorka

Trendové. Tento pyžamový štýl je aktuálny a celkom jej sekne. Modrou nič nepokazí, práve naopak, pre ňu je to jedna z top farieb. Skvele to oživila červenými sandálmi.

Karin Majtánová, moderátorka

Biela košeľa a rifle sú nesmrteľný trend. Vyzerá sviežo. Strih košele lichotí jej postave. Všetko so všetkým ladí. Príjemná kombinácia.