Módne (s)hity z párty TV JOJ: Nevkusný spevák, kráľovná večera a... Tento herec urazil hostiteľa!

Ady Hajdu, herec

Bielo-čierna kombinácia je istota. Ležérna elegancia je ideálna voľba na neformálnu príležitosť. Toto je ukážka, ako to na spoločenskú párty môže byť.

Zdroj: Jan Zemiar

Barbora Chlebcová a partnerom, herečka

Krásne šaty. Kvety a leto patria k sebe. Veľmi príjemná farebná kombinácia. Strih, ktorý krásne tvaruje ženskú siluetu. Jemné, vkusné a veľmi ženské. Skvelý výber doplnkov v rátane účesu a mejkapu. Kráľovná večera. Tu viac netreba. Jeden z najlepších ženských stylingov.

Gentleman by mohol byť bez komentára, keby siahol po klasickej bielej košeli s bielymi gombíkmi. A možno by som vymenila elegantné topánky za tenisky. Bolo by to viac štýlové. Na túto príležitosť by sa to hodilo.

Dana Čapkovičová, moderátorka

Krásna farba. Krásna dáma. Jemne éterické, ale viac by som sa pohrala s doplnkami. Hodinky by som vymenila za menej masívne. Tá mentolková a strih šiat si žiada niečo jemnejšie. Topánky sú určite pohodlné, ale vhodné skôr na deň. Aj farebne by som šla skôr do telovej, menej kontrastnej farby. Malý opätok by dal tomu slávnostnejší podtón. Správne dopnky vedia urobiť veľa.

Daniela Šencová, herečka

Inšpiratívna tehuľka. Dostatočne formálne a zároveň šik. Nemám čo dodať, dobre sa na ňu pozerá. Skvelé!

David Krajčík, herec

Nemám čo dodať. Cool. Na tento typ menej formálnej spoločenskej letnej príležitosti ideálna voľba. Oceňujem, že nesiahol po roztrhaných rifliach. Polo tričko je fajn voľba medzi košeľou a tričkom. Je to trendové a zároveň nadčasové. Myslím, že je skvelý príklad, ako sa vedieť obliecť podľa príležitosti.

Dodo Kuriľák, moderátor

Chválim. Príjemný stajling, dobre kombinovaný. Akurát topánky sú trochu ako päsť na oko. Buď by som ich farebne zladila s nohavicami alebo s tričkom. Modrú tam ale nevidím.

Erika Barkolová, moderátorka

Šaty ako také zaujímavé. Nie som si istá dĺžkou. Tá zbytočne upozorňuje v tomto prípade na nedostatky. Črievičky mi prídu vytrhnuté z kontextu. Buď by som siahla po čiernych, nech to pôsobí ucelene alebo po farebných, ktoré tomu dodajú šmrnc. Je veľa strihov a dĺžok šiat. Nie všetky sú pre každú, i keď to môže byť horúci trend.

Helena Krajčiová, herečka

Jednoduché, ale zaujímavé šaty. Skvelá farebná harmónia. Modrá, zelená a oranžová sa príjemne dopĺňajú. Strieborná mi ale príde mimo kontextu. Buď by som šla v doplnkoch do modrej (tón v tóne) alebo do zelena a tiež by som zladila s farbou vlasov. Šľapky sú určite pohodlné, pre tehotnú dupľovane, ale predsa ide o spoločenskú príležitosť, i keď menej formálnu. Asi lepšia voľba by boli nejaké štýlové tmavomodré baleríny.

Ivan Vereš, spevák

Toto je silné retro. Alebo nevkus? Chápem, že treba zaujať. Ale možno je to kostým k vystúpeniu. Je fajn, keď aj kreativita má občas svoje hranice.

Ján Dobrík, herec

Na chatu výborný outfit. Už len batoh chýba. Toto je síce neformálna spoločenská príležitosť, ale spoločenská. Cez oblečenie tlmočíme úctu a postoj voči hostiteľovi. V tomto prípade byť hostiteľom, asi by som sa dosť urazila.

Jaro Slávik, producent

Jeden z najlepších pánskych outfitov. Farebne vyvážené, veselé, ale nie gýčové. Vreckovka dodá vždy nadčasovú eleganciu. Asi by som zbytočne plytvala slovami. Trochu možno odvážnejšie, ale vkusné!

Juraj Loj, herec

Opäť niečo trochu mimo. Neviem, či chcel byť „cool“ a pôsobiť veľmi ležérne. V prvom rade pôsobí veľmi neupravene. Opäť sa zopakujem, že síce ide o neformálnu príležitosť, ale aj tá neformálnosť by mala mať spoločenský akcent. Navyše je to v štvorhviezdičkovom hoteli. Nohavice by som aj ponechala, chce to ale ožehliť. Biela košeľa s vyhrnutými rukávmi a tenisky by bola oveľa viac šik voľba. Keď to neviem, nechám si poradiť.

Juraj Šoko Tabáček, komik

Môže byť. Farebne zladené myslím, že zladené aj s osobnosťou. Ďalší komentár je zbytočný.

Katarína Jesenská, moderátorka

Krásna žena, ktorá nepotrebuje veľa. Zelená jej pristane. Šaty jednoduché, ale zaujímavé práve tou farbou. Jedine topánky by som vymenila. Na deň fajn, ale nie do spoločnosti. Siahla by som po sandáloch na jednom opätku.

Kristína Greppelová, herečka

Šarmantná dáma. Pekné šaty. Tiež nepotrebuje veľa. Vymenila by som ale topánky za ženskejšie. Dávajú tomu usadlý „look“. Klasické lodičky na opätku by boli vhodnejšie. Tieto topánky by som si nechala skôr na deň.