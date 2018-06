Emma Drobná radikálne zmenila imidž: Preboha, vyzerá ako Majka z Gurunu!

Víťazka štvrtej série SuperStar Emma Drobná je ako chameleón. Aj keď sme na ňu boli od začiatku jej kariéry zvyknutí ako na ryšavku, v poslednom období strieda jeden experiment za druhým. Speváčka zo svojej osvedčenej červenej koruny krásy postupne prešla na blond, potom sa nechala nafarbiť nahnedo a neskôr zasa stavila opäť na svetlejšiu farbu.

No a aby to nebola nuda, speváčka prekvapila ďalšou radikálnou premenou. Hoci ostala verná svetlejším vlasom, podstatná zmena nastala práve v strihu, pri ktorom sa zrejme inšpirovala minulosťou československej seriálovej tvorby.

Jej nová ultra krátka ofinka totiž pripomína kultový účes nezabudnuteľnej detskej hviezdy Majky z Gurunu. Síce tentoraz išla do niečoho, na čo by mnohé nenazbierali odvahu, ako sama na sociálnej sieti napísala, už si na to zvykla a miluje to.

Emma sa zrejme inšpirovala nezabudnuteľným účesom Majky z Gurunu - známej zo seriálu Spadla z oblakov. Zdroj: ČSFD