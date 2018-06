Toľko sexepílu ste na pódiu ešte nevideli: Svetová hviezda namäkko z našich Twiinsiek!

Twiins, Zdroj: Instagram TWiiNS

BELEK - Dokázali to, čo ešte nikto! Daniela a Veronika Nízlové (32) z dua Twiins sú hotovým národným pokladom. Po tom, ako sa im ako jediným zo Slovenska podarili nahrať duety so Seanom Paulom či Flo Ridom, na konto si môžu pripísať ďalší medzinárodný úspech. Na pódium si ich totiž najnovšie vyžiadala ďalšia hviezda svetového rázu. Pozrite sa, ako to roztočili!