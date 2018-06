Obrovský úspech slovenskej exsuperstaristky: Bude spievať v bývalej kapele Katky Knechtovej!

Pál-Baláž sa s formáciou po prvý raz predstaví naživo 28. júla na Morava Music Feste. "Comeback Pehy bol celkom neplánovaný," uviedol niekdajší i súčasný manažér kapely Petr Tureček, ktorý sa nedávno po dlhej dobe v Prešove stretol s bubeníkom Martinom Migašom. "Úplne náhodou sme naťukli aj tému obnovenia kapely, ale nič viac konkrétneho," dodal Tureček, ktorý niekoľko týždňov po tom videl kasting na prvé časti televíznej speváckej súťaže, kde vystupovala práve Pál-Baláž. "A v tej chvíli to všetko do seba zapadlo. Keď som ju počul, hneď mi bolo jasné, že jej farba hlasu by bola pre Pehu to pravé. Nakoniec slovo dalo slovo a teraz môžeme po niekoľkých spoločných skúškach s radosťou oznámiť, že Pehu obnovujeme," objasnil.

Zo spolupráce s kapelou sa teší aj mladá speváčka. "Je pre mňa veľká česť spievať s Pehou. Vždy som ich mala rada a naviac hrajú rovnakú muziku, akú počúvam," vyjadrila sa Karmen Pál-Baláž. Rovnako nadšene rozprávajú aj členovia Pehy. "Okrem toho, že je Karmen skvelý muzikant, má aj pehavú tvár. A toto všetko spečatilo naše rozhodnutie," povedal Martin Migaš.

Kapela Peha vznikla v roku 1997 a vydala štyri štúdiovky - Niečo sa chystá (1999), Krajinou (2001), Experiment (2003) a Deň medzi nedeľou a pondelkom (2005). V roku 2006 ponúkli výberovku Best Of. Na konte majú hity ako Za tebou, Spomaľ, Vaňa plná prianí, Naoko spím alebo Hlava vinná telo nevinné. Katarína Knechtová v roku 2008 odštartovala sólovú dráhu.