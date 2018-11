FOTO Knechtová už svoju lásku netají: Horúce BOZKY so zajačikom (19) zo SuperStar!

Petr Borkovec a Katka Knechtová

Zdroj: Instagram P.B.

BRATISLAVA - Už to netaja! Počas posledného ročníka Superstar sa objavili špekulácie, že Katka Knechtová (37) randí s mladým finalistom Petrom Borkovcom (19). To, že tieto informácie sú pravdivé, sa však potvrdilo až pred niekoľkými týždňami. Spevák priznal, že románik s porotkyňou mal, no už sa rozišli... Zdá sa, že teraz je všetko inak!