Obrovské tajomstvo slovenskej herečky (29): Vzťah so zajačikom... Má len 20!

Slovenská herečka sa pochválila mladším partnerom

BRATISLAVA - A je to vonku! So vzťahmi s mladšími mužmi akoby sa v poslednej dobe roztrhlo vrece. Do klubu žien so "zajačikmi" najnovšie pribudla Kristína Mečko (29), ktorá je verejnosti známa ako speváčka z tria Lady Colors, či ako herečka z Paneláku a niekoľkých ďalších seriálov. Tá sa dala dokopy s o deväť rokov mladším partnerom a... Pozrite sa, ako im to pristane!