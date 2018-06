Podzámskej dcéra rastie do krásy: Fúha, tak toto už nie je žiadne dievčatko!

BRATISLAVA - Toto je naozaj ona? Hoci sa Elena Podzámska (46) v posledných mesiacoch objavuje v spoločnosti skôr sporadicky, s dcérou sa pred očami verejnosti objavuje úplne minimálne. Najnovšie však urobila výnimku. Svoju Radku (13) vzala do kina na premiéru filmu Jurský svet: Zánik ríše a... Wau, pozrite sa, ako vyrástla!

Enina Radka už dávno nie je to malé dievčatko, akým bola kedysi. Z Podzámskej dcéry vyrástla slečna so ženskými krivkami, ktorá svojej mamine akoby z oka vypadla. Teda až na to, že už teraz je vysoká takmer ako Elena a je celkom možné, že o chvíľu ju úplne prerastie.

Eňa Podzámska priviedla na kino premiéru filmu Jurský Park aj svoju dcérku Radku. Zdroj: Jan Zemiar

Sympatické dievčatá spolu takto veselo zapózovali. Zdroj: Jan Zemiar

Veselá dvojica na premiére filmu Jurský svet: Zánik ríše sršala dobrou náladou a prítomným fotografom pózovala s úsmevom na perách. Niet sa čo čudovať. Podzámska je skutočne pyšnou maminou krásnej dcérky, ktorá jej určite robí obrovskú radosť. Eňa by si však mala na svoju ratolesť dať dobrý pozor. Už onedlho totiž od nej bude musieť zrejme odháňať jedného nápadníka za druhým.