Pociskovej prvé stretnutie s Ďurovčíkom: Razom to nabralo úplne iný smer!

Nela Pocisková sa objavila v talkshow Petra Marcina, Neskoro večer.

- Tento článok vás pred rokom zaujal najviac - BRATISLAVA - Ups! Herečka Nela Pocisková (27) sa v septembri vrátila na divadelné dosky. No už o mesiac so svojím vystupovaním musela seknúť. Dozvedela sa totiž, že je opäť tehotná. No z verejného života sa ešte úplne nestiahla - pred dvomi týždňami prijala pozvanie do talkshow Petra Marcina (51), ktorú verejnoprávna RTVS odvysielala včera večer. A prezradila napríklad aj to, ako prebiehalo jej prvé stretnutie s bývalým priateľom Jánom Ďurovčíkom (46)... No razom jej rozprávanie nabralo úplne iný smer!