VIDEO Pocisková rok po pôrode opäť na obrazovkách: Takto sa odviazala pred kamerami!

BRATISLAVA - Herečka Nela Pocisková (28) sa už dávnejšie vytratila spod svetiel reflektorov a svoj čas venuje synčekovi Hektorovi (2) a dcérke Liane (1). Po viac ako dvojročnej prestávke sa teraz vrátila na televízne obrazovky. A rozbalila to vo veľkom štýle!

Pozvanie prijala do zábavnej šou televízie Markíza 2 na 1, kde si pre ňu moderátori Adela Vinczeová a Dano Dangl pripravili hneď niekoľko úloh. A pri jednej z nich sa krásna mamička poriadne utrhla z reťaze.

Natáčanie či muzikály vypĺňali Nelin diár už od mladého veku a herečke veru nezostávalo veľa času na zábavu či žúry. Adela s Danom sa teda rozhodli jej tento zameškaný čas vynahradiť. Do štúdia pozvali hneď niekoľko profesionálnych tanečníkov, s ktorými si Nela mala zatancovať a napodobiť ich štýl. A tá sa rozhodne nenechala zahanbiť.

Pri tanci sa krehká blondínka najskôr ošívala, no trvalo len pár sekúnd a všetkým divákom ukázala, že materská dovolenka nijako neuškodila jej tanečným zdatnostiam. Na parkete to po boku tanečníkov poriadne rozbalila a Adela s Danom i divákmi sa nestíhali čudovať, kde sa to v tej Nele berie.

Presvedčte sa sami vo videu zo spomínanej šou 2 na 1.