Ťažká skúška pre Prahu: Tisíce maestrových fanúšikov v slzách, v baroch zas znejú podgurážené výkriky

Dôkazom sú aj videá, ktoré kolujú na sociálnych sieťach. Do Prahy totiž tento víkend smerovali tisíce anglických fanúšikov, ktorí sem prišli podporiť svoj tím na stretnutie v rámci kvalifikácie na Majstrovstvá Európy. Dejiskom zápasu bude v piatok večer pražská Eden aréna.

This Blackburn fan putting his flag up in Prague today... wait til the end pic.twitter.com/LWWfUlVW3z — Football Away Days (@FBAwayDays) 10. októbra 2019

Aj napriek tomu, že lístky dostali do rúk necelé štyri tisícky nadšencov zo zahraničia, očakáva sa, že sem cudzincov priláka aj čosi iné - preslávený nočný život a lacný alkohol. Práve preto by ich podľa predpokladov malo pricestovať až okolo šesťtisíc.

England fans in Prague tonight... “Scotland get battered, everywhere they go...” pic.twitter.com/hQzNSycSyR — Football Away Days (@FBAwayDays) 10. októbra 2019

Samozrejme, od fanúšikov z ostrovov nemožno žiadať, aby sa pridali k trúchliacim. Je však isté, že ich návšteva prináša ešte viac bezpečnostných opatrení. Najmä z anglickej strany sa totiž vynorili obavy z možných konfliktov medzi radikálnymi priaznivcami Albionu.

Sadly no Jager train to my great disappointment, but a Vodka Coke Express instead.



Fell in love with this place already #prague pic.twitter.com/uB9xh9WLCr — Robin Evans (@robin1302) 9. októbra 2019

Žiadosť o odloženie zápasu

Britská polícia dokonca žiadala Európsku futbalovú asociáciu UEFA o odloženie kvalifikačného zápasu na iný čas než je piatok večer. Podľa ich skúseností totiž chuligáni robia najväčšie problémy práve v tento deň.

Odstrašujúcim príkladom bolo aj stretnutie v Amsterdame v marci 2018, kedy polícia zadržala viac než sto anglických fanúšikov, ktorí sa nevedeli zmestiť do kože.

Česi sa však poistili. V uliciach budú stovky policajtov z poriadkovej, kriminálnej, dopravnej aj cudzineckej služby. Do terénu pôjdu aj príslušníci antikonfliktného tímu a poriadkovej jednotky. Na poriadok budú dozerať aj policajti na koňoch, zapoja sa aj štvornohí kolegovia - policajní psi.

"Keďže je predpoklad, že časť anglických priaznivcov zostane v Prahe celý víkend, bude posilnený výkon služby najmä v centre, kde budú policajti pripravení riešiť prípadné excesy," povedal policajný hovorca Jan Daněk.

Českým kolegom pomôže aj 11 policajtov z Anglicka. Hovorca ozrejmil, že majú skúsenosti s ostrovnými futbalovými fanúšikmi a budú predovšetkým pomáhať v podávaní informácií.

Štadión bude pre fanúšikov otvorený od 18.45 hod., kvalifikačný zápas sa ale začne až o dve hodiny neskôr. Zástupcovia zákona budú v tomto prípade dohliadať aj na plynulosť dopravy.

Na pláne je aj festival a klimatický protest

Aby toho v Prahe nebolo málo, o slovo sa počas víkendu majú prihlásiť aj klimatickí aktivisti z Extinction Rebellion. V piatok sa má v ich réžii uskutočniť podujatie s názvom Stop Praho!, pričom v popise udalosti sa uvádza, že organizátori plánujú ráno aj večer na niekoľkých miestach metropoly zablokovať dopravu miniblokádami. Trvať by to malo len sedem minút.

Svojim počinom chcú šíriť posolstvo, že je potrebné vystúpiť zo zabehnutých koľají. V sobotu zase organizujú akciu Veľká rebélia za život priamo na Václavskom námestí.

Až 15-tisíc ľudí potvrdilo účasť aj na ďalšom plánovanom podujatí, festivale Signal. Ten potrvá od 10. do 13. októbra. Ide už o siedmy ročník podujatia, ktoré štýlom pripomína Bielu noc, ktorá sa len nedávno uskutočnila v Bratislave.

Rozlúčka s Karlom Gottom

Piatková rozlúčka s legendárnym umelcom sa začala v skorých ranných hodinách. Karlovi Gottovi chcú povedať posledné zbohom tisíce ľudí nielen z Česka, ale aj zo zahraničia. Polícia nateraz neeviduje vážnejšie incidenty. Plynulá je zatiaľ aj doprava. Nápor sa však očakáva najmä v podvečerných hodinách.

Niektorí ľudia neváhali čakať v rade od nočných hodín. Červený kríž im rozdáva teplý čaj, k dispozícii majú aj bufet. Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Dopravná situácia je pokojná aj vďaka občanom Prahy a okolia. Tí poslúchli výzvu polície a na presun do práce využili radšej MHD. Mnohí zamestnávatelia navyše odporučili svojim zamestnancom, aby pracovali z domu, čím taktiež odľahčili cesty.

Miesto, kde je vystavená rakva nebohého speváka, je otvorené od ôsmej hodiny ráno. Brány Žofínu by mali zatvoriť o 22. hodine. V prípade veľkého náporu však palác nechajú otvorený až do polnoci.