Usporiadatelia rozlúčky s Gottom o 20.00 h uzavreli rad fanúšikov

Ľudia, ktorí už čakajú v rade, sa ešte budú môcť zosnulému spevákovi pokloniť. "Ďalší už bohužiaľ nebudú do koridoru z kapacitných a časových dôvodov vpustení," povedal hovorca Magistrátu hlavného mesta Prahy Vít Hofman. Zdroj: TASR - Bohdan Kopčák

Rozlúčka pre verejnosť prebieha od 8.00 h do 22.00 h. Organizátori vyhlásili, že večer o ôsmej zástup ľudí čakajúcich pred palácom uzavrú. Sála však zostane v prípade veľkého záujmu otvorená až do polnoci. Do 20.30 h sa so spevákom prišlo rozlúčiť 38.000 ľudí. Pietne miesta, na ktorých si ľudia uctili pamiatku speváka, vznikli aj v ďalších mestách v ČR. Zdroj: ján zemiar/topky.sk

Karel Gott zomrel 1. októbra krátko pred polnocou vo veku 80 rokov v kruhu svojej rodiny. Spevák v polovici septembra oznámil, že trpí akútnou leukémiou. Poruchu krvotvorby mu lekári diagnostikovali už pred poldruha rokom. Zdroj: TASR/Magda Borodáčová

Umelcov pohreb so štátnymi poctami sa uskutoční v sobotu 12. októbra o 11.00 h v Katedrále svätého Víta na Pražskom hrade. Česká vláda na sobotu vyhlásila štátny smútok. Štátne vlajky na Pražskom hrade a v Lánoch už 2. októbra z rozhodnutia prezidenta Miloša Zemana stiahli na pol žrde.