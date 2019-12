Kurilovská podala trestné oznámenie za komentár popierajúci holokaust

Komentár sa týkal Kurilovskej textu o príčinách a tragických dôsledkoch holokaustu i nebezpečenstva, ktoré plynie z ignorovania a popierania tohto mementa v histórii. "K môjmu statusu bol pripojený komentár, že celý holokaust je nezmysel a takých ľudí ako ja by mali umlčať. Komentár sa končil slovami 'Na stráž'," informovala Kurilovská. "Autora nepoznám, on sám sa označil za fašistu," dodala.

Podľa jej presvedčenia tento skutok naplnil podstatu popierania a schvaľovania holokaustu a preto by mal byť kvalifikovaný ako trestný čin. "Už aj preto, že prednášam trestné právo, som sa rozhodla nenechať to len tak," uviedla Kurilovská, presvedčená, že politici by mali ukázať spoločnosti aktívnejší postoj boja proti extrémizmu a nenávistným prejavom, ktorých v diskusiách a spoločnosti pribúda.