Drsná kritika lídra OĽaNO: Zajaca nazval kukuričným partizánom! Toto už je cez čiaru, reaguje Dostál

Matovič svoju nespokojnosť zdieľal na sociálnej sieti, kde sa nechal tiež počuť, že po viac ako 20 rokoch sa každý slovenský prezident bojí pozrieť pravde do očí. "Neviem čím to je, ale už 27 rokov sa každý slovenský prezident akosi bráni pozrieť pravde do očí. Bohužiaľ aj dnes sme sa dozvedeli, že akýsi Peter Zajac je kľúčová osobnosť Novembra ‘89," začal Matovič.

Zuzana Čaputová po odovzdaní ocenenia Petrovi Zajacovi Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Zajaca nazval kukuričným partizánom

Matovič očividne nesúhlasí s nomináciou prezidentky a doterajším prezidentom odkázal, že preňho je hrdinom niekto iný. "Nuž, páni prezidenti, môžete sa snažiť akokoľvek meniť históriu, ale pre ľudí bude navždy Hrdinom Novembra človek, ktorý najviac riskoval a dodával odvahu ľuďom po celom Slovensku - Milan Kňažko, a nie nejaký kukuričný partizán," napísal v statuse Matovič.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Matoviča za status kritizuje aj člen opozície

Po zverejnení statusu sa nemuselo dlho čakať na reakciu. Urobil tak predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) Ondrej Dostál, ktorý v parlamente zastáva miesto v poslaneckom klube SaS. "Jeho slová (Igora Matoviča, pozn. red.) na adresu Petra Zajaca sú nehorázne a trápne," zareagoval tiež na sociálnej sieti Dostál.

Dostál na Matovičov status patrične zareagoval Zdroj: TASR - Jakub Kotian

V tomto kontexte treba tiež dodať, že Peter Zajac je tiež niekdajším predsedom OKS, a tak je reakcia Dostála pochopiteľná. "Nazvať Petra Zajaca „akýmsi Petrom Zajacom“ a „kukuričným partizánom“ je nepravdivé, urážlivé a ďaleko za hranicou normálnej ľudskej slušnosti. Peter Zajac si štátne vyznamenanie nielen za November 1989 zaslúži. Je jedným z tých ľudí, ktorých aktivite v Novembri 1989 vďačíme za našu dnešnú slobodu," píše predseda OKS Dostál.

Nespokojnosť chápe, no vraj sa to dalo urobiť aj inak

Dostál zároveň priznáva, že je spokojný aj s výberom Andreja Kisku po minulé roky a je tomu tak aj teraz, keď svoj prvý výber robila prezidentka Čaputová. "Aj prípadnú nespokojnosť však možno vyjadriť normálnym, slušným a kultivovaným spôsobom. Igor Matovič to neurobil. Zachoval sa ako hulvát a grobian," myslí si Dostál.

Nebolo to odo mňa chlapské, tvrdí Matovič

Matovič dnes zverejnil už ďalší status, v ktorom reaguje na viaceré veci, ktoré sa po zverejnení stanoviska o Zajacovi stali. "Napríklad včera najvyššie štátne vyznamenanie "za November" dostal Peter Zajac a na Milana Kňažka akosi opäť nevydalo. Považujem to za mimoriadnu nespravodlivosť," zopakoval Matovič, ktorý tiež sebakriticky poznamenal, že status písal ako "jemnú odplatu" a nepovažuje to od seba za chlapské. Líder OĽaNO totiž spomenul, že so Zajacom nemá práve pozitívnu skúsenosť.

"Naposledy si o mne (Peter Zajac, pozn. red.) účelovo vymyslel, že som sa mu pred 8 rokmi vyhrážal, že ho budem vydierať nejakou faktúrou z kampane. Malo to byť vtedy, keď urazený kvôli detektoru odišiel z našej kandidátky," spomenul Matovič v statuse.

Opozičného kolegu sa zastal

Po sérii statusov sa svojho kolegu zastal šéf SaS Richard Sulík, ktorý tvrdí, že Igor, ako ho pozná, sa za nič ospravedlňovať nebude. "Igor je aký je, občas, resp. často prepáli, ale jedna vec sa mu naozaj nedá uprieť - hovorí nepríjemné pravdy," myslí si Sulík, ktorý okrem iného komentoval aj kroky Štefana Hríba z portálu .týždeň. Ten dal totiž Matovičovi na svojom portáli "stopku".

Zdroj: Facebook/Richard Sulík

Ocenený Peter Zajac

Ocenený Peter Zajac je slovenský literárny vedec a politik, bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za Most-Híd a, už spomínaný, bývalý predseda politickej strany OKS. Je tiež jedným zo zakladajúcich členov Verejnosti proti násiliu (VPN), ktorá vznikla práve v revolučnom období roku 1989. Pracuje tiež ako vedecký pracovník na Oddelení literárne teórie Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied (SAV). Od prezidentky Čaputovej tento rok získal Rad Ľudovíta Štúra I. triedy.