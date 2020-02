VOĽBY 2020 Posledný prieskum poriadne dramatizuje situáciu! Boj o prvé miesto sa zamotáva

Smer-SD by voľby síce vyhral s výsledkom 16,9 percenta, no na päty mu doslova šliapu matovičovci so svojimi 15,5 percentami volebného zisku. Za týmto súbojom zaostávajú kotlebovci na treťom mieste s 10,3 percentami potenciálnych voličov.

Koalícia Progresívne Slovensko - Spolu by hranicu siedmich percent preskočila s miernym náskokom a na štvrtom mieste získali 9,4 percenta. Nasledujú kiskovci so stranou Za ľudí, ktorým by voliči prisúdili 8,9 percenta hlasov. V tesnom závese sú kollárovci a hnutie Sme rodina by dostalo 7,2 percenta.

Oproti minulému prieskumu AKO si SaS mierne polepšila na 6,1 percenta hlasov a na svojom mieste zostáva KDH so ziskom 5,3 percenta. Mierne si však pohoršili národniari z SNS, ktorým skutočne ide o všetko a ich účasť s rovnými piatimi percentami je v parlamente otázna.

Pred bránami parlamentu by skončil Most-híd, Dobrá voľba, MKO-MKS, strana Vlasť či Máme toho dosť, ktorým sa nepodarilo pokoriť 5-percentnú hranicu na vstup do parlamentu.

Smer by vládu zložiť nedokázal

Súčasná koalícia by vládu nezostavila, jasné to je aj z posledného prieskumu AKO. Smeru by nepomohla ani prípadná pomoc hnutia Sme rodina. Smer by mal spolu s SNS len 39 mandátov, s prípadnou pomocou Kotlebu by to bolo 57 mandátov. Kollár by získal so svojím hnutím 13 mandátov, ktorými by prípadne koalícii Smeru nepomohol.

Zdroj: ako

Šanca pre opozíciu

V opačnej situácii sa ocitla opozícia, ktorá by aj podľa tohto prieskumu zostavila vládu. Lídrom opozície by sa stal Matovič s hnutím OĽaNO a so ziskom 27 mandátov. Spolu so stranami PS/SPOLU, Za ľudí, SaS a KDH by získali až 80 mandátov a mali by pohodlnú väčšinu aj bez Borisa Kollára.

Prieskum realizovala agentúra AKO v dňoch 11. až 13. februára 2020 formou telefonického dopytovania (CATI). Výberovú vzorku tvorilo 1000 respondentov.

Dramaticky vyššia účasť

AKO sa tiež venovalo volebnej účasti. Voliť by išlo viac ľudí. Respondenti odpovedali na otázku: „O pár týždňov nás čakajú voľby do NR SR (parlamentu). Pôjdete voliť?“. Výsledky prekvapili, pretože voliť by určite išlo 70,1 respondentov, odpoveď "asi áno" si vybralo 13,3 respondentov, "asi nie" povedalo 6,1 respondentov, "určite nie" 7,8 respondentov a odpovedať by nevedeli 2,7 percenta respondentov.