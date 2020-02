VOĽBY 2020 Ďalšie dva prieskumy pár hodín pred moratóriom: Každý je iný, obrovské rozdiely v percentách

BRATISLAVA - Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali v prvej polovici februára, podľa agentúry MVK by ich vyhral Smer-SD so ziskom 21,6 percenta, druhé by bolo OĽaNO, ktoré by volilo 12,3 percenta respondentov, na treťom mieste by skončila ĽSNS so ziskom 11,5 percenta hlasov. V posledný deň pred moratóriom na prieskumy vydáva svoj výsledok z prieskumu aj agentúra Polis.

Agentúra MVK prieskum realizovala v dňoch 5. až 10. februára kvótnym výberom a technikou face-to-face interview na vzorke 1143 respondentov. Informoval o tom za agentúru MVK Pavel Haulík.

Po prvej trojici strán by sa do parlamentu dostala na štvrtom mieste koalícia PS-Spolu so ziskom 8 percent, na piatom mieste by sa umiestnila strana Za ľudí so 7,1 percenta. Šieste miesto by obsadilo so 6,6 percenta hnutie Sme rodina, zatiaľ čo siedmou stranou v parlamente by bolo KDH (6,5 percenta). Do parlamentu by sa dostala aj SNS so ziskom 5,3 percenta. Poslednou parlamentnou stranou by bola SaS, ktorá by získala 5,1 percenta hlasov.

Mimo NR SR by ostala Maďarská komunitná spolupatričnosť MKO-MKS (4,5 percenta), Dobrá voľba (4,3 percenta). Do parlamentu by sa tiež nedostali Most-Híd (3,3 percenta), Vlasť (1,6 percenta). Pod jedno percento by dostala strana Máme toho dosť! (0,9 percenta). Ostatné strany či hnutia by získali 1,4 percenta hlasov.

Volebná účasť by podľa prieskumu bola 57,4 percenta oprávnených voličov. Ak by voľby dopadli presne v súlade s preferenciami, zistenými v prieskume, strana Smer by získala 39 mandátov, OĽaNO by disponovalo 22 poslaneckými miestami, ĽSNS by obsadila 20 kresiel, voliči koalície PS-Spolu by do parlamentu delegovali 14 zákonodarcov, 13 zástupcov občanov by mal klub strany Za ľudí, po 12 členov parlamentu by hájilo farby hnutia Sme rodina a KDH a v NR SR by pôsobilo aj po deväť nominantov strán SNS a SaS.

Ďalší prieskum, iné čísla

Voľby do Národnej rady SR by aj vo februári vyhrala vládna strana Smer-sociálna demokracia (Smer-SD), ktorú by volilo 16,9 percenta respondentov. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry Polis pre stranu Most-Híd, ktorý sa uskutočnil v dňoch 5. až 8. februára na vzorke 1 130 respondentov. Druhé by skončilo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), ktorému by svoj hlas odovzdalo 13,1 percenta voličov.

Na treťom mieste sa udržali Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) so ziskom 11,8 percenta. Stranu Za ľudí by volilo 9,6 percenta, koalíciu Progresívne Slovensko (PS)/Spolu 9,4 percenta opýtaných. Do parlamentu by sa dostali aj hnutie Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a tesne aj strany Sloboda a solidarita (SaS) ako aj Slovenská národná strana (SNS). Pod hranicou zvoliteľnosti zostávajú strany Most-Híd, Dobrá voľba či Vlasť.