VOĽBY 2020 Prieskum zamiešal karty opozície! Nová TOP TROJKA, Kiska a PS/Spolu klesli

BRATISLAVA - Voľby by vyhrala strana Smer-SD, pomyselnú striebornú priečku by obsadilo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, tretí by skončili Kotlebovci-ĽSNS. Prieskum agentúry AKO tiež ukázal, že do parlamentu by sa celkovo dostalo deväť politických subjektov. Voliť by išlo 65,2 percenta oslovených voličov.

Smer Roberta Fica by podľa prieskumu, ktorý vypracovala spomínaná agentúra pre televíziu TA3, získal v parlamentných voľbách 2020 17,3 percenta hlasov. Na druhom mieste by sa umiestnilo hnutie OĽaNO na čele s Igorom Matovičom. Volilo by ho 13,5 percenta Slovákov. Kotlebovci by skončili na treťom mieste s 11,8 percentami.

Do parlamentu by sa dostala aj strana Za ľudí Andreja Kisku s podporou 9,5 percenta. Koalícia Progresívneho Slovenska a Spolu by skončila piata, získala by 8,7 percenta.

Ďalej nasledujú hnutie Sme rodina (6,4), strany SaS (5,8), KDH (5,3) a tesne aj SNS Andreja Danka (5,1). Most-Híd by kreslá v parlamente neobsadil. Stranu by volilo 4,5 percenta voličov.

Najviac mandátov pre Smer

V parlamente by sa teda podľa prieskumu ocitlo deväť politických zoskupení. Najviac poslancov by reprezentovalo Smer-SD, mandáty by získalo 31 z nich. OĽaNO by zastupovalo 24 poslancov, kotlebovcov by bolo 21.

Agentúra AKO prieskum realizovala na vzorke tisíc respondentov v dňoch od 3. do 6. februára. Určite by išlo voliť 65,2 percenta oslovených voličov. Asi by išlo voliť 19,5 percenta. Určite by nešlo voliť 7,5 percenta voličov.