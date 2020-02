VOĽBY 2020 Pre väčšinu Slovákov je dôležitým kritériom aj proeurópskosť strany

BRATISLAVA - Pre väčšinu Slovákov je dôležitým kritériom pri rozhodovaní v parlamentných voľbách aj proeurópskosť strany. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorá ho realizovala pre Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku na vzorke 1 013 respondentov formou osobných rozhovorov.

Za najproeurópskejšie strany považujú Smer - sociálnu demokraciu (Smer-SD) a koalíciu PS/Spolu. Najmenej proeurópskou je podľa prieskumu ĽSNS. Slováci tiež označili prezidentku Zuzany Čaputovú a predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) za proeurópskych politikov. V prípade šéfa parlamentu Andreja Danka (Slovenská národná strana) nie sú čísla až také jednoznačné.

Z prieskumu vyplynulo, že 54 percent respondentov považuje za dôležité kritérium pri rozhodovaní o ich voľbe v parlamentných voľbách proeurópskosť strany. Opak si myslí 33 percent a 11 percent nevie odpovedať. Za najviac proeurópsku stranu považujú respondenti Smer-SD (22 percent) a PS/Spolu (20 percent), nasledujú Sloboda a Solidarita a Za ľudí (12 a 10 percent).

Všetky ostatné strany sa pohybujú pod hranicou piatich percent. Za najmenej proeurópsku stranu viac ako polovica respondentov označila ĽSNS (51 percent). S odstupom za ňou nasleduje Slovenská národná strana (7 percent), Kresťanskodemokratické hnutie a Smer-SD (5 percent).

Opýtaní hodnotili aj ústavných činiteľov. Čaputovú považuje za proeurópsku 91 percent respondentov, Pellegriniho 86 percent a v prípade Danka je to 56 percent. Zaujímavosťou však je, že Danka jeho vlastní voliči považujú za proeurópskeho. Uviedlo to 86 percent respondentov, ktorí predtým povedali, že sú voličmi SNS. Naopak, najmenej si to o Dankovi myslia voliči PS/Spolu (38 percent). Predsedu vlády zase považujú za proeurópskeho najmä voliči hnutia Obyčajní ľudía a nezávislé osobnosti (92 percent), PS/Spolu a Smeru-SD.