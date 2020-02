VOĽBY 2020 Fico ďalšiu schôdzu privítal: Ak chcete po voľbách materskú škôlku, prosím, odkázal

BRATISLAVA - Národná rada (NR) SR bude o sociálnych návrhoch, ktoré v stredu schválila vláda, rokovať by mali budúci týždeň v utorok (18.2.). V reakcii na návrhy na zdvojnásobenie prídavku na dieťa a zavedenie 13. dôchodku to vyhlásil predseda vládneho Smer–SD Robert Fico.

Fico je otvorený schôdzi

"Absolútne vítam iniciatívu vlády ohľadom 13. dôchodku a prídavku na deti," spresnil Fico. Legislatívne návrhy schválil v stredu vládny kabinet a v parlamente by mali byť podľa Fica schválené začiatkom budúceho týždňa. "Máme dostatok hlasov na zvolanie schôdze NR SR, máme viac ako 40 hlasov. Bude v pondelok, respektíve v utorok," podčiarkol Fico. Schôdza parlamentu bude podľa neho termínovo tak, aby sa mohla prípadne zopakovať, ak by podpísanie sociálnych zákonov vetovala prezidentka SR.

Materská škôlka po voľbách

Na schôdzi NR SR by sa podľa jeho slov okrem spomínaných sociálnych opatrení mali aj "definitívne zastaviť akékoľvek procedúry týkajúce sa Istanbulského dohovoru". Po parlamentných voľbách 29. februára môže podľa neho z pravicových strán vzniknúť vo vedení štátu "materská škôlka", neschopná prijať sociálne opatrenia.

"Myslíme si, že môžu byť ohrozené sociálne práva ľudí," poznamenal Fico s tým, že dôchodcovia si dôchodok zaslúžia, lebo boli najviac postihnutí spoločenskou transformáciou. Motiváciou na urýchlené zavedenie sociálnych opatrení boli podľa Fica "obavy z chaosu po voľbách", ako aj provokatívne vyjadrenia opozičných politikov.

Zdvojnásobenie prídavkov na deti, zavedenie 13. dôchodku či zrušenie diaľničných známok pre fyzické a právnické osoby s vozidlom do 3,5 tony. Prvé dve opatrenia avizoval v utorok (11. 2.) premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), zmeny pri diaľničných známkach sú podmienkou SNS na zvolanie mimoriadnej schôdze, na ktorej sa má o týchto opatreniach rozhodnúť v skrátenom legislatívnom konaní.

Vyprovokovala nás opozícia

Mimoriadne rokovanie parlamentu o sociálnych opatreniach Smeru - sociálnej demokracie (Smeru-SD) vyprovokovala opozícia. Predseda Smeru-SD Robert Fico takto reagoval na zámer zvolať ešte do volieb mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR. Poslanci by mali na nej schváliť trináste dôchodky pre penzistov, zvýšenie rodinných prídavkov o sto percent a zrušenie diaľničných známok pre autá do 3,5 tony. Podľa Fica má Smer-SD obavu, že po parlamentných voľbách budú ohrozené sociálne práva ľudí, a preto chce návrhy sociálnych zákonov prijať čo najskôr.

„Toto vyprovokovala opozícia a médiá. Tak to máte,“ vyhlásil dnes Fico s tým, že sa bojí toho, čo všetko bude opozícia schopná po voľbách zrušiť.

K zvolaniu schôdze sa odmietla pridať tretia koaličná strana Most-Híd. Jej predseda Béla Bugár povedal, že poslanci sa na schôdzi nezúčastnia. Vyjadril obavy z vytvorenia „diery“ v rozpočte. Odvolal sa tiež na dohodu koalície ešte z decembra, že ďalšie zákony sa už nebudú prijímať. Fica postoj Bugára prekvapil. Myslí si, že by názor mohol ešte zmeniť. „Bol som veľmi prekvapený z reakcie Bélu Bugára. Nerozumiem tomu. Dobre vie, že na to sú peniaze. Aj Maďari majú dôchodcov. Je na ňom, čo urobí,“ podotkol Fico.

Nemohúcnosť opozície

Pellegrini vysvetlil náhle rozhodnutie, aby vláda a parlament tieto opatrenia prerokovali, tým, že Smer-SD chce predísť situácii, aby po februárových voľbách, v prípade víťazstva strán terajšej opozície, nenastala situácia, že sociálne opatrenia a ďalší progres opatrení v prospech seniorov či mladých rodín zastaví "nemohúcnosť opozície sa na hocičom dohodnúť".

Prídavok na deti by sa mal od začiatku budúceho roka zvýšiť z 24,90 eura na 50 eur. Smer-SD predstavil návrh 13. dôchodku už začiatkom februára. Dôchodcovia by ho mali dostať koncom tohto roka. Jeho výška má byť pre jednotlivých poberateľov vo výške priemerných jednotlivých dôchodkov, teda mal by dosiahnuť 460 eur, predčasní dôchodcovia by mali dostať 433 eur. Sirotské dôchodky sú v priemernej výške 138 eur, priemerný dôchodok vdov je 263 eur, vdovcov 208 eur. V prípade 100 % zdravotného postihnutia invalidov je priemerný dôchodok 379 eur, do 70 % postihnutia je táto suma na úrovni 209 eur.