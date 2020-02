VOĽBY 2020 Predvolebný podraz! Lákali ľudí na údajnú nahrávku Kočnera s Ficom, pustili volebný šot

Nie, že by voliči MKO-MKS mohli očakávať veľké sklamanie, keďže sa na záberoch objavilo namiesto spomíananej nahrávky propagačné video Zsolta Simona z SMK, no určite očakávali niečo iné. Video má doteraz sledovanosť viac ako 3-tisíc zhliadnutí a v čase živého vysielania malo približne 600 až 700 prítomných divákov.

Zdroj: YouTube/Pravicová Republika

Podraz po zavádzajúcom nadpise

Je zjavné, že diváci očakávali úplne odlišný obsah videa po nadpise "Unikla tajná nahrávka Roberta Fica a Mariana Kočnera". Neskôr bol nadpis zmenený len na "Unikla tajná nahrávka". Takticky bola vo videu aj vypnutá možnosť komentovať, aby bola paľba kritiky čo najmenšia.

Zdroj: SITA/Jana Birošová

Ďakujem za reklamu, odkazuje Simon

Na názor sme sa logicky pýtali aj Zsolta Simona, ktorý na kandidátke MKÖ-MKS vystupuje na štvrtom mieste. "Netuším čo to bolo a ako je to možné, ale nesmierne ďakujem za reklamu. Máme to síce nastavené na Facebooku a na YouTube, ale netuším, ako sa to dostalo na tento kanál. Faktom je že SMK, MKO-MKS s tým nemá nič spoločné," poznamenal Simon, ktorý prednedávnom vystúpil aj po boku Richarda Sulíka a so stranou SaS sa dohodli na viacerých prioritách.