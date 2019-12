Osobitná komisia Súdnej rady si v januári predvolá Moniku Jankovskú

BRATISLAVA - Disciplinárny návrh na sudkyňu a bývalú štátnu tajomníčku ministerstva spravodlivosti Moniku Jankovskú je v štádiu prípravy, predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková by ho chcela mať hotový do Vianoc. Jankovskú si zároveň predvolala osobitná komisia Súdnej rady na 13. januára. Predsedníčka komisie Elena Berthotyová nechcela špecifikovať, pre aké okolnosti ju chce komisia vypočuť.

Návrh sa podľa Praženkovej stále pripravuje, pretože je potrebné "skutkovo dobre vymedziť konkrétny návrh". Dodala tiež, že odporúčanie Súdnej rady je pre ňu zaväzujúce. "Pozícia doktorky Jankovskej je trošku iná v tom smere, že jednak mala v čase tých úkonov prerušený výkon funkcie sudcu a jednak bola, aj z tej komunikácie to vyplýva, v postavení vo vzťahu k mojej osobe," priblížila Praženková s tým, že chce, aby jej návrh nebol napadnuteľný a spochybňovaný. "Do Vianoc to dofinalizujem," dodala.

Dôvodom na odporúčanie disciplinárne stíhať Jankovskú je komunikácia s Marianom Kočnerom cez aplikáciu Threema. Disciplinárne stíhať Jankovskú navrhla koncom novembra Praženkovej Súdna rada na návrh osobitnej komisie. V súvislosti s majetkovými pomermi Jankovskej Praženková uviedla, že komisia Súdnej rady vyhodnocuje prírastky oproti predchádzajúcemu roku, za ktorý sudcovia podávali majetkové priznanie.

"Pani doktorka Jankovská mala prerušený výkon funkcie sudcu a spadala za roky 2018 a do minulosti, odkedy zastávala funkciu štátnej tajomníčky, pod kompetenciu výboru pre nezlučiteľnosť funkcií," vysvetlila s tým, že parlamentný výbor oslovila s otázkou, či posudzovali jej majetkové priznania a s akým výsledkom.

"Prišla mi odpoveď, že ich vyhodnotili ako podané včas a nemali pochybnosti o pravdivosti uvedených skutočností," doplnila Praženková. Praženková na otázky o byte, v ktorom Jankovská býva, ale má byť napísaný na jej synov, reagovala, že byt nie je v jej vlastníctve, a preto ho nevykazuje v majetkovom priznaní.