Sudca konečne povolil čítanie THREEMY: Vulgarizmy, správy s Glváčom a Kočnerova novinárka

Volzová poslala ospravedlnenie s tým, že má dôvodné obavy o svoj život. Pavol Rusko je totiž obžalovaný z objednávky jej vraždy. Obhajca Marek Para namietal, že Volzová sa zúčastnila pred mesiacom iného pojednávania. Aj napriek tomu sa jej výpoveď prečítala.

Sudca však povolil čítanie komunikácie z mobilnej aplikácie Threema. Väčšina správ sa zhodovala z už medializovanými prepismi. Nechýbala ani komunikácia s bývalou štátnou tajomníčkou Monikou jankovskou, s podpredsedom parlamentu Martinom Glváčom, ale aj s novinárkou Martinou Ruttkayovou.

S Glváčom o Žitňanskej

Prokurátor Ján Šanta dlhé hodiny čítal prepis komunikácie medzi Marianom Kočnerom a inými osobami. Vopred sa ospravedlnil za použitý slovník. Kočnerova komunikácia je totiž plná vulgarizmov.

"Tú mumlavú treba poslať do p...," naráža v správach Kočner na vtedajšiu ministerku Žitňanskú v komunikácii s Glváčom. "Čím skôr treba zvoliť štátnu taj. do SR a odíde sama. Treba tam dať Gábora a bude to riadiť štátna tajomníčka, tak ako za Boreca," píše obžalovaný Glváčovi. Žitňanská v tom čase pripúšťala v prípade zvolenia Moniky Jankovskej do Súdnej rady demisiu.

Aj v tomto prípade sa väčšina správ zhoduje s komunikáciou, ktorá už bola medializovaná. Médiám ju poslal líder OľaNo Igor Matovič. Glváč komunikáciu popieral a podával trestné oznámenia.

Sme tím, písal si Kočner s Jankovskou

Bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská tvrdila, že s Marianom Kočnerom nekomunikovala a ani sa s ním nestretávala. Podľa komunikácie z aplikácie Threema si však vymenili množstvo správ.

Väčšina z nich sa tiež zhoduje s tými, ktoré už boli medializované. Jankovská pre Kočnera vybavovala súdny proces so zmenkami, ovplyvňovala a podplácala sudkyne. "Z platu 2500 eur sa nedá vyžiť s dvomi dospelými synmi," napísala Jankovská Kočnerovi. Ich komunikácia je plná hrubých vulgarizmov.

Snívalo sa mi o vás, Marian

Prokurátor prečítal aj komunikáciu s novinárkou Martinou Ruttkayovou, ktorá v tom čase robila v denníku Plus Jeden deň. Okrem riadeného rozhovoru s podpredsedom parlamentu Martinom Glváčom, mala pre Kočnera písať aj iné články.

"Vždy urobím, o čo ma požiadate," písala počas hádky okolo publikovania článku opisujúceho vlastnícke pomery na Donovaloch Ruttkayová Kočnerovi. Kočner vyzeral, že bol na redaktorku nahnevaný. "Píšte si, čo chcete a nezabudnite citovať Tódovú alebo Kuciaka," napísal obžalovaný. Zavraždeného novinára spomínal aj v komunikácii s inými ľuďmi.

Ruttkayová v už predtým zverejnenej komunikácii mala evidentné sexuálne narážky na Kočnera, ten ju odmietal. "Konečne si spolu za*ebeme," napísala novinárka obžalovanému, keď si za článok pýtala dovolenku. Novinárka mala zrejme na Kočnera zálusk dlhšie. "Snívalo sa mi o vás, keď som sa zobudila, červenala som sa," napísala Ruttkayová. "Dajte si ľad," odpísal Kočner. "A kam si ho mám dať?" pýtala sa lascívne Ruttkayová. "Na čelo," odpovedal Kočner.

Kočnerova dcéra

Okrem komunikácie z Kočnerovej Threemy, obžalovaný navrhol prečítať aj komunikáciu medzi Kočnerovou dcérou a Petrom Tóthom. Karolína Kočnerová by mala prísť vypovedať na najbližšom hlavnom pojednávaní, ktoré bude v pondelok 4. novembra. Podľa Kočnera má komunikácia jeho dcéry s Petrom dokazovať to, že Tóth klamal vo výpovedi. Pokraćovať sa bude aj v čítaní Threemy.