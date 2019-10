ONLINE Sudca povolil čítanie Threemy: Kočner s úsmevom na perách, prišlo aj na komunikáciu s Glváčom

Marian Kočner a Pavol Rusko sú obžalovaní z falšovania miliónových zmeniek TV Markíza

Kočner sa posledného pojednávanie nezúčastnil. To sa koná vo väznici v Justičnom paláci v Bratislave práve pre to, aby sa mohol zúčastňovať aj Kočner

Vypovedala Ruskova bývalá manželka Viera Rusková, ale aj šéf Futbalového zväzu Ján Kováčik a Jozef Dučák starší

Na dnešnom pojednávaní má byť ako jediný svedok vypočutá Sylvia Volzová

15:33 Šanta číta aj komunikáciu medzi Marianom Kočnerom a vtedajšou štátnou tajomníčkou Monikou Jankovskou. Väčšina čítanej komunikácie sa zhoduje s už publikovanými prepismi. Konverzácie sú plné vulgarizmom a antisemitských narážok.

15:31 "Vždy urobím, o čo ma požiadate," písal počas hádky okolo publikovania článku opisujúceho vlastnícke pomery na Donovaloch Ruttkayová Kočnerovi. Novinárka mala evidentné sexuálne narážky. "Snívalo sa mi o vás, keď som sa zobudila, červenala som sa," napísala Ruttkayová. "Dajte si ľad," odpísal Kočner.

14:52 Ruttkayová písala aj o tom, ako sa mala stať šéfkou politiky v denníku Plus jeden deň. "Tá p*ča ide niekde do p*če," napísala o vtedajšej šéfke politiky.

14:50 Prokurátor číta komunikáciu medzi ním a novinárkou Martinou Ruttkayovou. Bavia sa o tom, čo vlastní na Donovaloch. Ruttkayová píše, že je asi jediný novinár, ktorý Kočnera považuje za priateľa. Opäť sa spomína Ján Kuciak.

14:13 Pokračuje sa čítanie v komunikácii. Tentoraz si Marian Kočner píše s podpredsedom parlamentu Martinom Glváčom.

14:00 Prokurátor Ján Šanta číta komunikáciu medzi Marianom Kočnerom a právnikom Andrejom Šabíkom. "Ten ko*ot Kuciak to bude omieľať dovtedy, kým sa toho zas nechytia policajti," písal Kočner Šabíkovi.

13:44 V Threeme sa spomína aj Mikuláš Černák, "Slávo" (tak volali Jaroslava Haščáka), ale aj to, ako robil "kamoš" (Tibor Gašpar) tlak na vyšetrovateľov.

13:32 Marian Kočner sa počas komunikácie často usmieva a prikyvuje. Rovnako sa smeje aj jeho obhajca Michal Mandzák. Marek Para sa tvári zamyslene.

13:27 Z komunikácie, ktorú Šanta číta, vyplýva, že Kočner s Ruskom mali dobrý vzťah a Kočner mu zabezpečoval aj komfort v čase, keď bol Rusko vo väzbe.

13:24 Prokurátor Ján Šanta pokračuje v čítaní komunikácie z mobilnej aplikácie Threema.

13:23 Hlavné pojednávanie v kauze falšovania milíonových zmeniek pokračuje.

12:07 Pojednávanie je prerušené do 13:20.

11:53 Prokurátor prečítal aj časť, kedy mal Kočner napísať Ruskovi o tom, že má na letisku "masku Kuciaka".

11:50 Prokurátor teraz číta prepis z Threemy, ktorý už tiež bol medializovaný. Ide o komunikáciu, kedy Kočner vynadal Ruskovi, že sa cez telefón pýtal obhajcu Mareka Paru, či môže "dať niečo von cez nejakého novinára."

11:46 Kočner sa počas čítania Threemy usmieva, občas si niečo zapíše.

11:45 Prokurátor sa médiám a verejnosti medzi čítaním ospravedlnil za množstvo vulgarizmov, ktoré počas čítania Threemy odznejú. "Taký je život," okomentoval to predseda senátu.

11:41 Ďalšia komunikácia je z 1.1. 2018. Je to komunikácia medzi Marianom Kočnerom a Pavlom Ruskom. Písali si vtedy cez mobil Ruskovej priateľky. V komunikácii sa spomína aj obhajca Marek Para.

11:40 Ide o komunikáciu, ktorá je už verejnosti mediálne známa. Kočner sa vtedy Ágha pýtal, či mu neostal nejaký papier, na ktorý "robili Slinoviny".

11:39 Prvá časť komunikácie je z 3.1. 2018. Ide o správy medzi Marianom Kočnerom a Štefanom Ághom, ktorý je stále prítomný na hlavnom pojednávaní.

11:37 Ako prvý bude z Kočnerovej Threemy čítť prokurátor Ján Šanta. Obžalovaný Kočner sa neskôr vyjadrí komplexne k čítanému obsahu.

11:34 Aj napriek námietkam obhajoby, senát svoje rozhodnutie nezmenil a komunikácia z Threemy sa čítať bude. Každá strana z nej môže prečítať to, čo uzná za vhodné.

11:30 Kočner žiada, aby prokurátor ukázal dohodu s Europolom, o ktorej hovoril. Threema sa zatiaľ stále nečíta.

11:28 Podľa Daniela Lipśica sa obhajova snaží len zdržaivať pojednávanie tým, že namieta nezákonnosť kľúčového dôkazu.

11:22 Obhajoba opäť namieta zákonnosť získania dôkazu, pretože nebol vydaný európsky príkaz. Rovnako to namietali aj v prípade vraždy Jána Kuciaka.

11:21 Dôkazy boli získané počas vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka. V tomto prípade prokurátor podal obžalobu na Mariana Kočnera z objednávky jeho vraždy.

11:14 Obhajoba chcel vzniesť námietku k nezákonnosti získania dôkazu.

11:06 Po porade senát rozhodol, že časť prepisu z aplikácie Threema sa bude čítať. Prokurátor číta ako bol získaný dôkaz.

10:50 Súd vyhovel požiadavke Mariana Kočnera, aby bola predvolaná jeho dcéra Karolína.

10:46 Podľa Kočnera sa prokurátor a právnici Markízy boja, že pani Volzová by nezvládla výpoveď tak, ako si oni predstavujú.

10:43 Podľa Kočnera výpoveď Volzovej, ktorú prečítal prokurátor, nie je úplná a ani zákonne vedená. "Avšak z toho, čo prečítal prokurátor, je zrejmé, že svekyňa klame. Volzová tvrdí, že obchodný podiel od nej kúpil pán Kováćik, ale to nie je pravda, v Obchodnom registri nič také nie je. Svedkyňa rovnako tvrdí, že sa stretla s doktorom Valkom a poznala ho, no on bol nejakú dobu jej právnym zástupcom. Pokiaľ ma pamäť neklame, tak pani Sylvia Klaus Volz má stále slovenské občianstvo. To, že sa zdržiava v zahraničí, nie je dôvod na to, aby sa nemohla pojednávania zúčastniť. Veď tu bola pred mesiacom," povedal Kočner.

10:30 Výpoveď Volzovej číta prokurátor Ján Šanta.

10:29 Výpoveď Sylvie Volzovej sa tak bude čítať na dnešnom pojednávaní.

10:27 Podľa predsedu senátu Klemaniča, súd nemá žiadnu právomoc na to, aby zabezpečil prítomnosť Sylvie Volzovej. Môžu však uvažovať o zvukovom prenose.

10:25 Predseda senátu odporučil obrátiť sa na generálnu prokuratúru. "Žiadny z členov senátu sa necíti pod žiadnym tlakom ani prokurátora ani médií. Ak má nejaký sudca v tejto republike problém s médiami alebo s mediálnym tlakom, nech vypne televízor," povedal predseda senátu s tým, že súd nebude rozhodovať o tejto námietke.

10:18 Splnomocnenec Daniel Lipšic tvrdí, že obhajoba sa snaží cez rôzne smernice namietať veci a navodiť dojem nezákonnosti a porušovania práv obžalovaných. Para predložil súdu výskum, v ktorom sa hovorí o vplyve médií na rozhodovanie súdov.

10:16 Prokurátor Ján Šanta namieta, že žiadna prezumpcia neviny porušená nebola. "Dokoola prekrúcate a opakujete tie isté veci," povedal Šanta.

10:03 V námietke o nezákonnosti zloženia senátu sa uvádza, že prokurátor Ján Šanta pred médiami hovorí o obžalovaných ako o vinných. Podľa obhajoby je tým porušená prezumpcia neviny.

09:58 Po prestávke pokračuje pojednávanie. Obhajca Marek Para odmieta námietku, že by námietka voči nezákonnému zloženiu senátu bola absurdná.

09::43 Predseda senátu vyhlásil krátku prestávku.

09:41 Obhajca Michal Mandzák predložil súdu námietku nezákonného zloženia senátu. Prokurátor Ján Šanta na tom nevidí žiadny dôvod, Má byť založená na mediálnych vyjadreniach prokurátora a podľa neho je senát zložený zákonne.

09:39 Daniel Lipšic navrhol prečítať časť komunikácie z aplikácie Threema. Komunikácia sa má týkať zmeniek. Spomína sa v nej aj sudkyňa Haitinová aj Alena Zsuzsová.

09:37 Kočner predložil komunikáciu z aplikácie Signal medzi jeho dcérou Karolínou Kočnerovou a Petrom Tóthom, ktorá má podľa neho dokazovať, že Tóth klamal. Svoju dcéru Kočner navrhol aj vypočuť ako svedka.

09:21 Podľa Kočnera vypovedal Mika aj Kováčik tak, ako vypovedal, preto, lebo je vyvíjaný mediálny tlak. "Kováčik vedel, že ho vonku bude čakať 20 novinárov a 20 kamier," povedal Kočner.

09:20 Na pojednávanie prišiel medzi verejnosť aj Štefan Ágh. Ten sa ich pravidelne zúčastňuje.

09:15 Kočner sa vyjadruje k výpovedi Václava Miku, ktorý prišiel ako svedok na hlavné pojednávanie v Pezinku.

09:12 Keďže sa obžalovaný Marian Kočner nezúčastnil prvých šiestich pojednávaní, požiadal o to, aby sa k výpovedi svedkov mohol vyjadriť teraz. Súd mu vyhovel.

09:11 Podľa obhajcu Mareka Paru neexistuje žiadny legitímny dôvod, aby svedkyňa nevypovedala na súde priamo. Odôvodňuje to tým, že Volzová mesiac dozadu vypovedala priamo vo väznici v Bratislave v kauze objednávky jej vraždy, z ktorej je obžalovaný Pavol Rusko.

09:08 Volzová poslala súdu ospravedlnenie. Prokurátor Ján Šanta navrhol, aby sa jej výpoveď prečítala, obhajova nesúhlasí.

09:07 Sylvia Volzová, ktorá mala prísť vypovedať ako jediný svedok, sa pojednávania nezúčastní. Súdu sa ospravedlnila s tým, že od roku 2017, kedy sa dozvedela o tom, že mala byť objednaná jej vražda, prestala chodiť na Slovensko.

09:02 V poradí deviate pojednávanie v kauze falšovania zmeniek začína. Na súde je prítomný aj Marian Kočner.

Doterajšie pojednávania sa konali na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku, na ktorý Kočner neprišiel. Za prísnych bezpečnostných podmienok ho tak previezli do Justičného paláca v Bratislave. Pojednávanie sa koná v Justičnom paláci nielen z bezpečnostných dôvodov, ale aj preto, lebo Kočner sa údajne v Leopoldovskej väznici nemôže rozprávať so svojimi advokátmi.

Tvrdí, že miestnosť, v ktorej sa s nimi stretáva, je odpočúvaná. Momentálne je však Kočner vo väznici v Nitre, kde študoval spis k vražde Jána Kuciaka. V Nitre je vo väzbe aj jeho volavka a ďalšia obvinená v prípade vraždy Alena Zsuzsová.

Kauza zmenky

Obžalovaní Marian Kočner a Pavol Rusko podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Aghom mali vyhotoviť štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov.Vyplatenie zmeniek údajne vystavených v roku 2000 a splatných po 15 rokoch na súde požadovala firma Správa a inkaso zmeniek podnikateľa Mariana Kočnera.

Vyplatiť ich mali práve Rusko a spoločnosť Markíza Slovakia. Markíza počas súdnych konaní dlhodobo spochybňovala pravosť zmeniek a najmä tvrdenie, že boli podpísané v roku 2000. Súd už v jednom konaní o zmenke v hodnote viac ako osem miliónov eur dal za pravdu žalobcovi. Urobila tak sudkyňa Maruniaková, ktorá sa spomína aj v Kočnerovej Threeme, údajne na príkaz Moniky Jankovskej. Markíza sa však odvolala. Kočner je okrem iného obvinený aj z objednávky vraždy Jána Kuciaka, pričom porkurátor už podal obžalobu. Rusko je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Volzovej.