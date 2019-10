Threema vyplavuje ďalšiu špinu: Kočner ako akcionár Hlavných správ, objednávka rozhovoru s Gašparom

V kontexte novo zverejnenej komunikácie z aplikácie Threema o tom píše Denník Postoj. Kočner už v roku 2017 na tlačovej konferencii hovoril o tom, že začne zverejňovať kompromitujúce materiály ohľadom novinárov pôsobiacich v populárnych slovenských redakciách. V septembri toho istého roku sa dokonca Kočner telefonicky vyhrážal nebohému novinárovi Jánovi Kuciakovi. Témy sa vtedy chytil aj spomínaný dezinformačný web, ktorý článok otitulkoval "Kočner pohrozil presstitutovi z Aktualít: Začnem sa zaujímať o tvojich rodičov a rodinu". Titulok k stále nestiahnutému článku je už dnes v inej podobe.

Hlavné správy titulok k článku zmenili Zdroj: hlavnespravy.sk

Za zmienku stojí aj fakt, že web sa dodnes za spomínaný titulok neospravedlnil. Otázniky však vyvoláva komunikácia z Threemy. Podľa nej mal byť web čiastočne v područí už obvineného Kočnera.

​O webe sa v spojitosti s Kočnerom hovorilo už skôr

Už asi pred dvoma mesiacmi sa na portáli Denník N zverejnila komunikácia medzi Kočnerom a Alenou Zsuzsovou, ktorá je tiež obvinená z objednávky vraždy Kuciaka. V nej sa Kočner chválil, že o deň neskôr má výjsť na Hlavných správach text, ktorý mal spochybňovať protesty, ktoré v tom čase masovo prebiehali.

Šéfredaktor webu Hlavné správy Robert Sopko si myslí, že spájanie jeho subjektu s osobou Kočnera je podlosť. „S Kočnerom sme boli v kontakte, keď sme ho viackrát žiadali o stanovisko ku jeho kauzám, o ktorých sme písali“ tvrdí Sopko.

Tichý spoločník od marca minulého roka

Sopkove slová zjavne nemusia byť úplne pravdivé. Môže to naznačovať najnovší prepis z Threemy Mariana Kočnera, ktorý sa 24. februára 2018 (tri dni po vražde Kuciaka a Martiny Kušnírovej) podnikateľa Bödöra pýta, či čítava Hlavné správy. „Čítam pravidelne. To neni Krajniakove?,“ pýta sa Bödör. Kočner však pokračuje. „Od 1. 3. som tam „akcionár“. Info prosím len PRE TEBA.“ píše obvinený Kočner.

Tu sa však debata nekončí. Kočner mal Bödöra informovať, že šéfredaktor Sopko je z Košíc. „Urobil to na kolene za 7 rokov a chce zdvihnúť čítanosť (a tým pádom aj záber) a nemá na rozvoj a ľudí. Tak som sa pridal. INKOGNITO," uzavrel Kočner v Threeme.

Objednaný rozhovor

Tu Kočnerove správy o spomínanom webe nekončia. Bödöra sa 15. mája 2018 opäť pýta, či by nevedel vybaviť rozhovor s odchádzajúcim policajným prezidentom Tiborom Gašparom pre Hlavné správy. „Prosím, myslíš, že by sme vedeli sľúbiť Hlavným správam exkluzívny rozhovor s kamošom pred odchodom?“ píše Kočner, pričom ako "kamoša" mal označovať práve bývalého šéfa polície Gašpara. „Myslím, že áno,“ odpovedá Bödör. „Ok. Pošlú mu mailom žiadosť, tak ,prosím, mu to povedz,“ potvrdzuje Kočner.

Na webe o dva týždne skutočne vychádza prvý diel zo série rozhovorov s bývalým policajným prezidentom Gašparom s titulkom "Kto spolitizoval funkciu policajného prezidenta? Tibor Gašpar exkluzívne pre Hlavné správy - časť 1.". V ďalších dňoch vychádzajú ďalšie dve časti rozhovoru.

Zdroj: hlavnespravy.sk

Šéfredaktor podozrenia odmieta

Web Postoj sa opätovne pýtal šéfredaktora Sopka na vzťahy medzi ním a Kočnerom. „Nemám chuť vyjadrovať sa pre Postoj, nebudem to s vami riešiť, nerozumiete tomu.“ odpovedal Sopko. Podľa jeho slov sú v komunikácii z Threemy obsiahnuté "samé idiotiny". Za idiotinu tiež označil to, že Kočner mal byť niekedy akcionárom webu Hlavné správy. Na to, či môže vylúčiť to, že Kočner niekedy prispel finančnou čiastkou na chod webu už Sopko neodpovedal a len zopakoval, že pre Postoj sa viac vyjadrovať nebude a to ani telefonicky či písomne.