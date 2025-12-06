Putina vítali v Indii kráľovsky: VIDEO Ľudia ho oslavovali ako BOHA! TOTO ale nečakal, vykoľajila ho OTÁZKA novinárky

DILLÍ - Ruský prezident Vladimir Putin v piatok v Dillí rokoval s indickým premiérom Naréndrou Módím. Schôdzku, na ktorej obaja predstavitelia hovorili o širokej škále otázok od vojny na Ukrajine až po ekonomickú spoluprácu, označil Putin za úspešnú. Informujú o tom tlačové agentúry. Putina v krajine vítali až s kráľovskými poctami. Počas návštevy ho však zaskočila ho jedna otázka novinárky.
Módi na úvod rokovania Putinovi povedal, že by sa svet mal vrátiť k mieru. Putin potom indickému premiérovi poďakoval za pozornosť, ktorú India venuje mierovému úsiliu na Ukrajine, napísala agentúra Reuters. Po skončení stretnutia Putin na stretnutí s novinármi vyhlásil, že je s priebehom rokovaní medzi oboma krajinami spokojný.
Kráľovské pocty Putinovi a rituál
Pred Putinovou návštevou sa vo Varanasi konal „Pochod priateľstva Indie a Ruska“. Davy pochodovali s hudbou, plagátmi a obrovskými vyrezávanými portrétmi Modiho a Putina.
Pred Putinovým portrétom účastníci vykonali rituál aarti – hinduistickú tradíciu, pri ktorej sa pred božstvami alebo mimoriadne uctievanými postavami krúži oheň a obety. Miestni obyvatelia tiež mávali indickými vlajkami v bizarnom prejave úcty a davy v pouličnom sprievode skandovali „Nech žije prezident Putin“. Na sociálnych sieťach sa dokonca objavili zábery, ktoré ruského prezidenta zobrazujú ako hinduistické božstvo.
Putina zaskočila otázka od novinárky
Ruský prezident Vladimir Putin na medzinárodnom fóre znova ukázal, že otázky, ktoré nesledujú jeho vlastný scenár, mu nerobia dobre. Indická novinárka Geeta Mohan ho totiž postavila pred jednoduchú, no pre neho mimoriadne nepríjemnú otázku: čo by odkázal rusky hovoriacim obyvateľom Ukrajiny, ktorí sa na začiatku invázie pýtali: „Prečo nám to Putin robí?“
Mnohí z týchto ľudí pritom nikdy nepovažovali Rusko za nepriateľa, v každodennom živote používali ruštinu a netušili, že práve ruské rakety a tanky budú raz ničiť ich domovy. Putin však vyzeral, akoby otázke nerozumel — alebo skôr nechcel rozumieť. Novinárku prerušil a zmätene sa spýtal: „Nechápem otázku — šokovaní čím?“ Mohan mu pokojne vysvetlila, že boli šokovaní z toho, že ich domy zničilo práve Rusko.
Po krátkom tichu Putin prešiel k osvedčeným frázam. Tvrdil, že tieto oblasti „ničil kyjevský režim“, že Moskva bola „donútená“ konať, že každý mohol odísť a že referendá na okupovaných územiach boli údajne „otvorené“. Na skutočnú otázku — prečo Rusko zaútočilo na ľudí, ktorých vraj prišlo chrániť — však neodpovedal, píše spravodajstvo Nexta.
V Indii na dvojdňovej návšteve
Ruský prezident prišiel do Indie vo štvrtok na dvojdňovú štátnu návštevu, ktorá je prvá po štyroch rokoch. Návšteva ruského prezidenta sa koná v čase, keď Dillí vedie rokovania s Washingtonom o obchodnej dohode, ktorá by znížila represívne clá uvalené americkým prezidentom Donaldom Trumpom na indický tovar v súvislosti s nákupmi ruskej ropy.
Putin pripomenul, že Rusko a India majú vzťahy v oblasti vojenstva, vesmírneho výskumu, umelej inteligencie (AI) a ďalších. "Vo všetkých týchto oblastiach máme v úmysle napredovať," dodal ruský prezident. Po rokovaniach Putin a Módí oznámili, že India a Rusko dokončili program hospodárskej spolupráce do roku 2030, ktorý pomôže diverzifikovať vzájomné obchodné vzťahy a do roku 2030 zvýšiť ročný objem obchodu na 100 miliárd dolárov. Zdôraznili tiež silné väzby v oblasti energetiky.
"Rusko je spoľahlivým dodávateľom energetických zdrojov a všetkého, čo je nevyhnutné pre rozvoj indického energetického sektora," povedal Putin po stretnutí s Módom. "Sme pripravení aj naďalej zabezpečovať nepretržité dodávky paliva pre rýchlo rastúcu indickú ekonomiku," dodal.
Putin Indiu naposledy navštívil v roku 2021. Módou bol vlani v Moskve a obaja vysokí predstavitelia sa krátko stretli v septembri v Číne na summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (SCO).