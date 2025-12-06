Sobota6. december 2025, meniny má Mikuláš, Nikolas, zajtra Ambróz

Putina vítali v Indii kráľovsky: VIDEO Ľudia ho oslavovali ako BOHA! TOTO ale nečakal, vykoľajila ho OTÁZKA novinárky

Vladimira Putina vítali v Indii s kráľovskými poctami Zobraziť galériu (4)
Vladimira Putina vítali v Indii s kráľovskými poctami (Zdroj: SITA/Konstantin Zavrazhin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, SITA/Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, Repro foto X/ANI)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov
ČTK

DILLÍ - Ruský prezident Vladimir Putin v piatok v Dillí rokoval s indickým premiérom Naréndrou Módím. Schôdzku, na ktorej obaja predstavitelia hovorili o širokej škále otázok od vojny na Ukrajine až po ekonomickú spoluprácu, označil Putin za úspešnú. Informujú o tom tlačové agentúry. Putina v krajine vítali až s kráľovskými poctami. Počas návštevy ho však zaskočila ho jedna otázka novinárky.

Módi na úvod rokovania Putinovi povedal, že by sa svet mal vrátiť k mieru. Putin potom indickému premiérovi poďakoval za pozornosť, ktorú India venuje mierovému úsiliu na Ukrajine, napísala agentúra Reuters. Po skončení stretnutia Putin na stretnutí s novinármi vyhlásil, že je s priebehom rokovaní medzi oboma krajinami spokojný. 

Kráľovské pocty Putinovi a rituál

Pred Putinovou návštevou sa vo Varanasi konal „Pochod priateľstva Indie a Ruska“. Davy pochodovali s hudbou, plagátmi a obrovskými vyrezávanými portrétmi Modiho a Putina. 

Pred Putinovým portrétom účastníci vykonali rituál aarti – hinduistickú tradíciu, pri ktorej sa pred božstvami alebo mimoriadne uctievanými postavami krúži oheň a obety. Miestni obyvatelia tiež mávali indickými vlajkami v bizarnom prejave úcty a davy v pouličnom sprievode skandovali „Nech žije prezident Putin“. Na sociálnych sieťach sa dokonca objavili zábery, ktoré ruského prezidenta zobrazujú ako hinduistické božstvo.

Putina vítali v Indii
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: SITA/Konstantin Zavrazhin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Putina zaskočila otázka od novinárky

Ruský prezident Vladimir Putin na medzinárodnom fóre znova ukázal, že otázky, ktoré nesledujú jeho vlastný scenár, mu nerobia dobre. Indická novinárka Geeta Mohan ho totiž postavila pred jednoduchú, no pre neho mimoriadne nepríjemnú otázku: čo by odkázal rusky hovoriacim obyvateľom Ukrajiny, ktorí sa na začiatku invázie pýtali: „Prečo nám to Putin robí?“

Mnohí z týchto ľudí pritom nikdy nepovažovali Rusko za nepriateľa, v každodennom živote používali ruštinu a netušili, že práve ruské rakety a tanky budú raz ničiť ich domovy. Putin však vyzeral, akoby otázke nerozumel — alebo skôr nechcel rozumieť. Novinárku prerušil a zmätene sa spýtal: „Nechápem otázku — šokovaní čím?“ Mohan mu pokojne vysvetlila, že boli šokovaní z toho, že ich domy zničilo práve Rusko.

Po krátkom tichu Putin prešiel k osvedčeným frázam. Tvrdil, že tieto oblasti „ničil kyjevský režim“, že Moskva bola „donútená“ konať, že každý mohol odísť a že referendá na okupovaných územiach boli údajne „otvorené“. Na skutočnú otázku — prečo Rusko zaútočilo na ľudí, ktorých vraj prišlo chrániť — však neodpovedal, píše spravodajstvo Nexta.

V Indii na dvojdňovej návšteve

Ruský prezident prišiel do Indie vo štvrtok na dvojdňovú štátnu návštevu, ktorá je prvá po štyroch rokoch. Návšteva ruského prezidenta sa koná v čase, keď Dillí vedie rokovania s Washingtonom o obchodnej dohode, ktorá by znížila represívne clá uvalené americkým prezidentom Donaldom Trumpom na indický tovar v súvislosti s nákupmi ruskej ropy.

Ruský prezident Vladimir Putin (vľavo) si podáva ruku s indickým premiérom Naréndrom Módím počas ich stretnutia v indickom meste Naí Dillí
Zobraziť galériu (4)
Ruský prezident Vladimir Putin (vľavo) si podáva ruku s indickým premiérom Naréndrom Módím počas ich stretnutia v indickom meste Naí Dillí  (Zdroj: SITA/Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Putin pripomenul, že Rusko a India majú vzťahy v oblasti vojenstva, vesmírneho výskumu, umelej inteligencie (AI) a ďalších. "Vo všetkých týchto oblastiach máme v úmysle napredovať," dodal ruský prezident. Po rokovaniach Putin a Módí oznámili, že India a Rusko dokončili program hospodárskej spolupráce do roku 2030, ktorý pomôže diverzifikovať vzájomné obchodné vzťahy a do roku 2030 zvýšiť ročný objem obchodu na 100 miliárd dolárov. Zdôraznili tiež silné väzby v oblasti energetiky.

"Rusko je spoľahlivým dodávateľom energetických zdrojov a všetkého, čo je nevyhnutné pre rozvoj indického energetického sektora," povedal Putin po stretnutí s Módom. "Sme pripravení aj naďalej zabezpečovať nepretržité dodávky paliva pre rýchlo rastúcu indickú ekonomiku," dodal.

Ruský prezident Vladimir Putin (vľavo) si podáva ruku s indickým premiérom Naréndrom Módím počas ich stretnutia v indickom meste Naí Dillí
Zobraziť galériu (4)
Ruský prezident Vladimir Putin (vľavo) si podáva ruku s indickým premiérom Naréndrom Módím počas ich stretnutia v indickom meste Naí Dillí  (Zdroj: SITA/Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Putin Indiu naposledy navštívil v roku 2021. Módou bol vlani v Moskve a obaja vysokí predstavitelia sa krátko stretli v septembri v Číne na summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (SCO).

Viac o téme: PoctyVladimir PutinIndiaNepríjemná otázka
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Vladimir Putin
Putin nesie morálnu zodpovednosť za otravu britskej občianky
Zahraničné
Ruský prezident Vladimir Putin.
Putin prvýkrát prehovoril o návrhu mieru: Z TEJTO požiadavky nikdy neustúpi! Vidí len dve možnosti
Zahraničné
Na snímke ruský prezident
MIMORIADNY ONLINE Chce Putin koniec vojny? OSN vyzýva vrátiť unesené ukrajinské deti
Zahraničné
Dmitrij Peskov
Moskva poprela, že by Putin odmietol mierový plán: Detaily rokovaní zostávajú tajné
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Lyžovačku na Štrbskom Plese odštartovali spolu s prevádzkou novej lanovky
Lyžovačku na Štrbskom Plese odštartovali spolu s prevádzkou novej lanovky
Správy
Samosprávne kraje chcú na jar predstaviť svoj návrh reformy verejnej správy
Samosprávne kraje chcú na jar predstaviť svoj návrh reformy verejnej správy
Správy
Výstava Osobnosti športu TTSK v Západoslovenskom múzeu
Výstava Osobnosti športu TTSK v Západoslovenskom múzeu
Správy

Domáce správy

Kauza Slayáda graduje! VIDEO
Kauza Slayáda graduje! VIDEO Vytočená Lacová útočí na politikov, REAKCIA Gröhlinga: Prečo ste TO nepovedali hneď?
Domáce
Ilustračné foto
Nebezpečenstvo na cestách: Na horskom priechode Šturec padajú skaly, hmla komplikuje dopravu
Domáce
FOTO TOTO nevymyslíte! Muž chcel
TOTO nevymyslíte! Muž chcel prekabátiť bratislavského policajta a spraviť skúšky v autoškole... To vážne?
Domáce
Vodiči, POZOR! Na horskom priechode Šturec na cestu padajú skaly
Vodiči, POZOR! Na horskom priechode Šturec na cestu padajú skaly
Brezno

Zahraničné

FOTO Putina vítali v Indii
Putina vítali v Indii kráľovsky: VIDEO Ľudia ho oslavovali ako BOHA! TOTO ale nečakal, vykoľajila ho OTÁZKA novinárky
Zahraničné
FOTO Zábery APOKALYPSY! VIDEO Z
Zábery APOKALYPSY! VIDEO Z miesta katastrofy hlásia viac než 900 obetí, 410 ľudí je nezvestných
Zahraničné
Elon Musk.
Šokujúce slová Muska: Po pokute od Európskej komisie navrhuje rozpustenie EÚ
Zahraničné
Aktivisti hodili koláč do
Šok v Londýne: Aktivisti hodili koláč do vitríny s britskými korunovačnými klenotmi
Zahraničné

Prominenti

Krutý OSUD Oľgy Feldekovej
Krutý OSUD Oľgy Feldekovej (†82): Rakovina udrela rovno dvakrát... Bola s tým zmierená!
Domáci prominenti
Slovenský spevák si praje
Slovenský spevák si praje netradičný darček: TOTO mu nikto nesplní
Domáci prominenti
Aktualizované Správa o SMRTI Oľgy
Správa o SMRTI Oľgy Feldekovej (†82): Manžel tvrdí, že žije... Nechce prijať pravdu
Domáci prominenti
Otcovi Meghan Markle museli
Otcovi Meghan Markle museli amputovať nohu: KONEČNE sa mu ozvala!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Tento NEČAKANÝ faktor vám
Tento NEČAKANÝ faktor vám ukáže, či vám hrozí demencia alebo Alzheimerova choroba!
vysetrenie.sk
FOTO Britský baronet hľadá ženu,
Britský baronet ponúka PLAT AJ BÝVANIE: Hľadá ženu, ktorá mu porodí dediča! Podmienky vás posadia NA ZADOK
Zaujímavosti
Levica zabila mladíka priamo
SMRTEĽNÁ chyba! Vyliezol do výbehu LEVICE… a prišiel o život: VIDEO len pre silné povahy
Zaujímavosti
Britka vyhlásila vojnu rodičom:
Britka vyhlásila vojnu rodičom: Deti do reštaurácií NEPATRIA! Nech jedávajú vo fastfoodoch, NIE pri steakoch
Zaujímavosti

Dobré správy

Na dôchodok by ste
Rozhovor s odborníkom na dôchodky: Vypočítajte si vek odchodu či mesačnú sumu už dnes
Domáce
Súťaž o parádny mikulášský
Chcete vianočný balíček plný dobrôt? Známa značka má pre vás skvelé riešenie
Domáce
Netradičné krémy, ktoré sú
Adventný kalendár ŠTVRTOK Netradičné krémy, ktoré sú dnes trendom: Na čo všetko sa dajú použiť?
Domáce
Chcete dodržať pri jedle
Adventný kalendár STREDA Nikdy vám nevydržali novoročné predsavzatia? Možno ste robili túto chybu
Domáce

Ekonomika

Slovenský realitný trh sa mení: Je teraz ideálne predať starší byt?
Slovenský realitný trh sa mení: Je teraz ideálne predať starší byt?
Zvládol by si pristáť s lietadlom? Otestuj sa, či máš na to byť pilotom, alebo radšej ostaň v Economy! (kvíz)
Zvládol by si pristáť s lietadlom? Otestuj sa, či máš na to byť pilotom, alebo radšej ostaň v Economy! (kvíz)
Veľká zmena v Slovnafte: Oszkár Világi skončil ako generálny riaditeľ!
Veľká zmena v Slovnafte: Oszkár Világi skončil ako generálny riaditeľ!
Nový obchvat Košíc sprevádza nečakaná kuriozita: Prináša ale aj prekvapivé výsledky! (foto)
Nový obchvat Košíc sprevádza nečakaná kuriozita: Prináša ale aj prekvapivé výsledky! (foto)

Varenie a recepty

Lepšiu zbierku parížskych rožkov nenájdete: 20 overených receptov na túto sviatočnú klasiku.
Lepšiu zbierku parížskych rožkov nenájdete: 20 overených receptov na túto sviatočnú klasiku.
Šťavnaté kuracie stehná s bylinkami. Mäso je tak krehké, že samé odpadá od kosti.
Šťavnaté kuracie stehná s bylinkami. Mäso je tak krehké, že samé odpadá od kosti.
Bavorské šišky: Nadýchané poklady, ktoré musíte hneď vyskúšať
Bavorské šišky: Nadýchané poklady, ktoré musíte hneď vyskúšať
Výber receptov
Ako skladovať perníčky, aby nezvlhli? Na toto miesto nepatria!
Ako skladovať perníčky, aby nezvlhli? Na toto miesto nepatria!
Skladovanie potravín

Šport

FC Košice – ŠK Slovan Bratislava: Online prenos zo 17. kola Niké ligy
FC Košice – ŠK Slovan Bratislava: Online prenos zo 17. kola Niké ligy
Niké liga
Ružomberok po Slovane zrazil na kolená ďalšieho favorita: Liptáci v derby dobyli pevnosť Žiliny
Ružomberok po Slovane zrazil na kolená ďalšieho favorita: Liptáci v derby dobyli pevnosť Žiliny
Niké liga
Shiffrinová a spol. znovu v akcii: Online prenos z 1. kola obrovského slalomu žien v Tremblante
Shiffrinová a spol. znovu v akcii: Online prenos z 1. kola obrovského slalomu žien v Tremblante
Lyžovanie
Oslabené Michalovce v kľúčovom dueli schytali výprask, Skalicu obrala o výhru penalta z 93. minúty
Oslabené Michalovce v kľúčovom dueli schytali výprask, Skalicu obrala o výhru penalta z 93. minúty
Niké liga

Auto-moto

Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Doprava
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
Klasické testy
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Novinky
Krádeže áut opäť na vzostupe. Viete ako sa chrániť?
Krádeže áut opäť na vzostupe. Viete ako sa chrániť?
Správy

Kariéra a motivácia

Tri odbory za päť rokov. Prečo dnes stále viac ľudí skúša mini-kariéry a hľadá „to svoje
Tri odbory za päť rokov. Prečo dnes stále viac ľudí skúša mini-kariéry a hľadá „to svoje"
Pracovné prostredie
Neuveríte, prečo dnes toľko ľudí maká na dvoch frontoch. Side jobs sa stali novým normálom
Neuveríte, prečo dnes toľko ľudí maká na dvoch frontoch. Side jobs sa stali novým normálom
Prostredie práce
To, čo príde v roku 2025, zmení naše kariéry. Globálna ekonomika mieša karty na trhu práce
To, čo príde v roku 2025, zmení naše kariéry. Globálna ekonomika mieša karty na trhu práce
Trendy na trhu práce
10 zručností, ktoré budú v roku 2026 rozhodovať o vašej kariére: Začnite ich rozvíjať už dnes!
10 zručností, ktoré budú v roku 2026 rozhodovať o vašej kariére: Začnite ich rozvíjať už dnes!
Pracovné prostredie

Technológie

Nová nanovakcína: Toto môže byť najväčší posun v onkológii za roky. Agresívne nádory mizli a metastázy sa vôbec nevytvorili
Nová nanovakcína: Toto môže byť najväčší posun v onkológii za roky. Agresívne nádory mizli a metastázy sa vôbec nevytvorili
Veda a výskum
Google bude tvoj Android telefón aktualizovať častejšie než doteraz. Hlási aj ďalšie zmeny, ktoré sa dostanú do tvojho mobilu
Google bude tvoj Android telefón aktualizovať častejšie než doteraz. Hlási aj ďalšie zmeny, ktoré sa dostanú do tvojho mobilu
Android
Európska únia ti vráti peniaze, ak si sa stal obeťou podvodu: Toto sú zmeny, ktoré zasiahnu finančný sektor
Európska únia ti vráti peniaze, ak si sa stal obeťou podvodu: Toto sú zmeny, ktoré zasiahnu finančný sektor
Správy
Tvoj mobil má plné úložisko a reaguje pomaly? Android ukrýva trik, ktorý okamžite uvoľní stovky megabajtov a niekedy aj gigabajty
Tvoj mobil má plné úložisko a reaguje pomaly? Android ukrýva trik, ktorý okamžite uvoľní stovky megabajtov a niekedy aj gigabajty
Android

Bývanie

Pantone farbu roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pantone farbu roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias

Pre kutilov

Vianočný kaktus rozkvitne aj budúci rok. Stačí dodržať tieto jednoduché kroky
Vianočný kaktus rozkvitne aj budúci rok. Stačí dodržať tieto jednoduché kroky
Izbové rastliny
6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie
6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie
Vykurovanie
Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Údržba a opravy
Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Náradie a stroje

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Vianočný večierok plný prekvapení: Stretla som jeho bývalú a zistila pravdu o nevere
Partnerské vzťahy
Vianočný večierok plný prekvapení: Stretla som jeho bývalú a zistila pravdu o nevere
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Putina vítali v Indii
Zahraničné
Putina vítali v Indii kráľovsky: VIDEO Ľudia ho oslavovali ako BOHA! TOTO ale nečakal, vykoľajila ho OTÁZKA novinárky
Kauza Slayáda graduje! VIDEO
Domáce
Kauza Slayáda graduje! VIDEO Vytočená Lacová útočí na politikov, REAKCIA Gröhlinga: Prečo ste TO nepovedali hneď?
Zábery APOKALYPSY! VIDEO Z
Zahraničné
Zábery APOKALYPSY! VIDEO Z miesta katastrofy hlásia viac než 900 obetí, 410 ľudí je nezvestných
TOTO nevymyslíte! Muž chcel
Domáce
TOTO nevymyslíte! Muž chcel prekabátiť bratislavského policajta a spraviť skúšky v autoškole... To vážne?

Ďalšie zo Zoznamu