Kočnerova Threema o ďalšom biznise: Plán, ako zarobiť 45 milónov! Spojku na súde stratil po vražde

Informácie zverejnil portál Aktuality.sk. Kočner sa chcel na kauze Unipharma obohatiť o nemalú sumu. Bol presvedčený že neuveriteľných 45 miliónov už patria jemu. Zastaviť ho nemali ani články nebohého novinára Jána Kuciaka, ktorý o tejto problematike písal a na kauzu upozorňoval. Alene Zsuzsovej dokonca napísal, že za tento balík peňazí o ňom kľudne môže novinár napísať že je "buze**nt".

Výhliadky však neboli také svetlé, ako sa Kočner domnieval, aj keď začiatok sporu sa najskôr prikláňal v jeho prospech. Kočner však mohol využívať spojky v na súdoch v Košiciach. Keď sa biznis nevyvíjal tak, ako by si obvinený Kočner predstavoval, začal byť nahnevaný. Zsuzsová ho chlácholila slovami "zaplatíš inému človeku a ten už ti to vybaví,". Kočnerova spoločnoť žalovala Unipharmu kvôli nevyhovujúcemu obchodu a jej dcérsku spoločnosť žiadali o náhradu škody.

Za 45 mega môžu napísať čokoľvek

Začiatkom decembra v roku 2017 písal Kočner Zsuzsovej: „Tak zajtra bude zase pekný článok od môjho kamoša Kuciaka. Ako sa súdim s Unipharmou o 45 mega a ako som to celé zmanipuloval,“. Slová adresoval cez Threemu Zsuzsovej 4. decembra 2017. Kočner si bol viac než istý, že celý prípad skončí v jeho prospech. "Ale za 45 mega môže pokojne napísať aj že som buz...nt. A s malým ko...om; A že z r..i mi trčí chvost; A mám kopyto na nohe. Momentálne súdy cca 150 mega,“ pokračoval Kočner. Kuciakov článok na druhý deň skutočne vyšiel.

V článku sa píše o spore medzi lekárnikmi a Kočnerom, o súde, ktorý nezverejňoval rozhodnutia a o tom, ako obvinený podnikateľ za určitým účelom presúval pojednávanie smerom na východ, konkrétne do Košíc. Snažil sa o to cez svojho známeho Tomáša Rajeckého a jeho spoločnosť Ergomed Poliklinika.

Dva roky Kočnerovej "roboty"

Keď o niekoľko mesiacov neskôr Kuciaka so snúbenicou Martinou Kušnírovou zavraždili v hľadáčiku podozrivých sa ocitol aj Kočner. V období po vražde však nastal v kauze Unipharma pre Kočnera nečakaný zvrat. Bol nervózny a už od rána kontaktoval Zsuzsovú. „Ku..a, tak som rozzúrený na tie Košice... 2 roky roboty,“ skonštatoval 12. mája 2018. rozzúrený Kočner.

Jeho rozhorčenie malo zrejmé príčiny. Ešte vo februári 2016 sa totiž úspešne účastnil na tom, aby presvedčil súd, že majetok Unipharmy bude zablokovaný. Mal strach z toho, že by sa spoločnosť mohla majetku s určitým zámerom zbaviť. V prípade úspechu v spore by sa tak k peniazom nemusel dostať. Súd napokon rorzhodol v Kočnerov prospech a vydal predbežné opatrenie. Firma tak nemala dosah na svoj majetok nielen v Donovaloch, ale na celom území Slovenska.

Všetko Kočnerovo úsilie bolo v maji 2018 lusknutím prsta preč. „Presne toto povedala. Že budeš hrozne nas.atý. No vôbec sa ti nečudujem, čo ti poviem,“ odpisuje Zsuzsová, ktorá zrejme odkazovala na vešticu, na ktorú sa v poslednej dobe zúfalo spoliehal.

Nádej od veštice

„Ja som zažila to isté,“ snaží sa Kočnera upokojiť Zsuzsová. Hovorí o "blonďavom zmrdovi", ktorý jej podľa jej slov spravil hanbu pred celým národom a raz jej za to zaplatí. Zsuzsová však pokračuje v odkazovaní sa na vešticu. „Ale poviem ti presne, čo povedala. Že on vedel už dávno, že to nevybaví, a predsa to sľuboval a naťahoval. Že budeš zúriť, ale nájdeš inú cestu, zaplatíš inému človeku a ten už ti to vybaví.“ tvrdila mu Zsuzsová. To Kočnera neupokojilo. Skôr naopak. „To sa ti ľahko povie, že sa nemám rozčuľovať. Trasie sa mi ruka!!!!,“ písal zúfalý Kočner. „Radšej premýšľaj, ako to dáš kamarátovi odrobiť,“ odpísala mu ešte Zsuzsová.

Zdroj: gettyimages.com

Presun prípadu do Košíc

Kočner mal plán, ako z Unipharmy vytiahnuť milióny. Ten sa napokon zrútil. Podania voči Unipharme sa v tom čase mali sústrediť v Prievidzi, no Kočner sa postaral o to, aby sa spor dostal pred košický súd. Prípadom sa zaoberal sudca Adrián Pažúr. Ten je súčasne predsedom Okresného súdu Košice II.

V tom čase sa objavil aj anonymný list, o ktorom rozprával vedúci právneho odboru Unipharmy Juraj Nikodémus. List vraví o vzťahoch medzi sudcom Pažúrom a advokátom Miroslavom Kráľom, ktorý zastupoval firmu Kočnera. Pažúr mal mať podľa listu tiež príbuzného na tamojšom krajskom súde. Ten potvrdzoval rozhodnutia Pažúra. S podobným obsahom listu prišli do kontaktu aj na Úrade špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Po traumatizujúcej vražde novinára sa ozval aj istý podnikateľ z Košíc, ktorý podobný list obdržal tiež.

Kontakty s advokátom Kočnerovej firmy

Pažúr bol za tým, že bol Unipharme zablokoval určitý majetok. Tiež odpustil Kočnerovej firme súdny poplatok, údajne kvôli tomu, že je nemajetná. Firmy podala niekoľko návrhov na zrušenie tejto blokácie. Úspešný bol až štvrtý návrh. Sudca napokon zrušil blokovanie majetku. Vysvetlil to tým, že počas vykonaného dokazovania sa "upresnil hmotnoprávny stav". Mohla za to vraj výpoveď konkrétneho svedka.

Kým Kuciak písal o firme články 5. a 7. decembra 2017, rozhodnutie prišlo až 12. decembra 2017. Potvrdenie rozsudku prišlo až o niekoľko mesiacov od krajského súdu.

Pažúr pre Aktuality priznal, že sa s advokátom Kráľom poznajú. „Z obdobia výkonu mojej koncipientskej a advokátskej praxe poznám množstvo advokátov vrátane Miroslava Kráľa,“ priznal Pažúr. „Moje vzťahy s Miroslavom Kráľom ani ostatnými advokátmi nikdy neprekročili mieru, ktorá môže spochybňovať nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdu,“ dodal sudca. „Ani pán Kočner, ani žiadne iné osoby na mňa nevyvíjali nátlak, aby som v spore rozhodol v prospech niektorej strany sporu,“ uvádza Pažúr.

Ten svoju nezaujatosť dokazuje výsledným rozsudkom z augusta minulého roka, kedy bola žaloba zamietnutá. „Z toho vyplýva, že som žalobcom rozhodne nemohol byť ovplyvňovaný. Môj postoj k uvedenému sporu je jednoznačne vyjadrený v odôvodnení predmetného rozhodnutia, ktoré bolo potvrdené odvolacím súdom,“ uzavrel Pažúr.

Bolo to však už v čase, keď Kočner sedel vo väzení za kauzu televíznych zmeniek.