Ďalší protest pred ministerstvom spravodlivosti: OĽaNO trvá na odstúpení Moniky Jankovskej

Jankovská prostredníctvom sociálnej siete Facebook uviedla, že podá trestné oznámenie na lídra OĽaNO Igora Matoviča za ohováranie. OĽaNO dnes plánuje protestovať pred budovou rezortu spravodlivosti od 10:00 do 18:00. Informoval o tom hovorca hnutia Matúš Bystriansky.

Jedinou požiadavkou hnutia OĽaNO, ku ktorej sa postupne pridala aj časť demokratickej opozície, je odvolanie Moniky Jankovskej z postu štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti. „Štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská, žena zvolená za poslankyňu za stranu Smer-SD v parlamentných voľbách, si aktívne dopisovala s objednávateľom vraždy. Dopisovala si s ním aj v tom čase, keď všetci dobre vedeli, že je hlavným podozrivým z objednávky vraždy. Je to najsilnejší a priamy dôkaz toho, že Smer je zodpovedný za vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej,“ uviedol Matovič, ktorý považuje nečinnosť a čakanie premiéra Petra Pellegriniho a ministra spravodlivosti Gábora Gála za „arogantný cynizmus.“

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Matovič pripomenul, že aj keď teraz od Jankovskej dávajú všetci ruky preč a odporúčajú jej zváženie zotrvania vo funkcii, nie sú schopní vyvodiť voči nej politickú zodpovednosť. „Gábor Gál a Peter Pellegrini hovoria, že treba počkať, kým to orgány činné v trestnom konaní vyšetria. Ako vždy, spoliehajú sa na to, že aj táto kauza prehrmí a ľudia na to všetko nakoniec zabudnú. Nie sú schopní buchnúť po stole a vyvodiť voči smeráckej mafiánskej spojke zodpovednosť. Svojím nekonaním však Pellegrini a Gál len potvrdzujú, že tento systém im vyhovuje. Toto je únos štátu v priamom prenose,“ dodal.