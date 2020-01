Ostrá reakcia Pellegriniho na Dankovu výzvu: Konflikt medzi USA a Iránom môže mať dopad aj na Slovensko

Ak bude napätie v Iraku eskalovať, SNS otvorí otázku stiahnutia vojakov

Šéf národniarov je v prípade piatkového (3. 1.) incidentu stotožnený s názorom ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, považujúceho útok za porušenie medzinárodného práva. „V tejto chvíli nemôžeme mlčať. Európska únia musí jednotne ukázať USA svoj postoj. Riskovať takýmito akciami teroristický protiútok a ohrozovať aj Európu je zo strany USA nezodpovedné a neskutočný hazard so svetovým mierom,“ vyjadril sa predseda NR SR, ktorý na reakciu vyzýva aj ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD).

Zdroj: FB/Andrej Danko - predseda SNS

Danko avizuje aj iniciovanie prípadného kroku na úrovni parlamentu. „Ak prezidentka SR, predseda vlády SR a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR budú opätovne mlčať, tak navrhnem uznesenie Národnej rady SR, v ktorom bude jasne deklarované odsúdenie takéhoto konania, ktoré je v rozpore s medzinárodným právom a ohrozuje bezpečnosť členských štátov EÚ,“ spresnil šéf slovenského parlamentu.

Riešením na Blízkom východe sú rokovania, nie radikálne vyhlásenia, reaguje Pellegrini

Premiér v reakcii na nepriamu výzvu predsedu parlamentu Andreja Danka, ktorý jeho i prezidentku Čaputovú a taktiež ministra Lajčáka vyzval k jasnému stanovisku, týkajúcemu sa útoku americkej armády, pre TASR konštatoval, že musí byť snahou celého medzinárodného spoločenstva deeskalovať aktuálnu situáciu v regióne Blízkeho východu a presvedčiť zainteresované strany vrátiť sa k rokovaniu.

Zdroj: SITA/Jana Birošová

Pellegrini sa pripojil k vyhláseniu slovenského rezortu diplomacie, ktoré nabáda nájsť riešenie prostredníctvom rokovania, zabraňujúceho eskalácii napätia na Blízkom východe. Naopak, odmietol postoj, ktorý k záležitosti zaujal predseda parlamentu. „Akékoľvek radikálne vyhlásenia vedúce k priamemu odsudzovaniu jednej zo strán neprispievajú k objektívnemu pohľadu na aktuálny stav konfliktu a výrazne narušujú zahranično-politickú kredibilitu SR v očiach jej spojencov,“ deklaroval Pellegrini.

V súvislosti s možnou otázkou stiahnutia slovenských vojakov z Iraku premiér zdôraznil, že pre vládu SR je bezpečnosť príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR a slovenských občanov prvoradá a bude zohľadňovaná pri posudzovaní ďalšieho vývoja v Iraku.

Konflikt medzi USA a Iránom môže mať dopad aj na Slovensko

Podľa odborníčky na Áziu pôsobiacej v berlínskom Mercator Institute for China Studies Barbary Kelemen sa eskalujúci konflikt môže dotknúť Slovenska prostredníctvom cien ropy alebo migrácie.

Kelemen tvrdí, že zo strany Donalda Tumpa ide o významný krok, ktorý zhorší vzťahy medzi USA a Iránom. Tie sú naštrbené, odkedy Amerika odstúpila od dohody, ktorá mala obmedziť iránsky jadrový program a uvoľniť obchodné vzťahy. Odborníčka si myslí, že sa Američanom podarilo zasiahnuť dôležitého človeka.

Na archívnej snímke z 11. februára 2016 iránsky generálmajor Kásem Solejmání. Zdroj: SITA/AP/Ebrahim Noroozi

„Solejmání bol vysoko postavený iránsky generál, ktorý sa podieľal na tvorbe a implementácii iránskej bezpečnostnej stratégie v regióne. Z tohto pohľadu bol centrálnou osobou a architektom iránskej expanzívnej politiky počas uplynulých dvoch dekád. Jeho smrť je vysokou stratou pre Irán a bude, pravdepodobne, viesť k odvetnému kroku,“ vysvetlila. Za problém označila aj eskaláciu konfliktu, ktorá sa podľa nej dá očakávať. „Mnohí predpokladajú, že tento krok by mohol viesť až k vojne medzi USA a Iránom. Otázkou taktiež ostáva budúcnosť Iraku, kde sa útok uskutočnil. Eskalácia takéhoto stupňa by viedla k celosvetovej kríze ceny ropy a spôsobila by tak skokovú vlnu, ktorá by zasiahla finančné trhy a burzy,“ uviedla.

NATO po zabití Solejmáního pozastavilo výcvikové misie v Iraku

V nadväznosti na aktuálnu situáciu v Iraku už NATO pozastavilo výcvikovú misiu a plnenie operačných úloh. V rámci misie je v krajine aktuálne sedem slovenských vojakov, ktorí doteraz plnili predovšetkým úlohy v oblasti výcviku a poradenstva miestnych bezpečnostných síl vo výcvikových strediskách. Slovenský rezort obrany informoval, že slovenskí vojaci sú v poriadku a pripravení splniť prípadné evakuačné pokyny v zmysle rozhodnutia velenia NATO.

Zdroj: Getty Images

Misia NATO v Iraku, na ktorej sa zúčastňuje niekoľko stoviek vojakov, poskytuje výcvik tamojším vládnym bezpečnostným silám na žiadosť vlády v Bagdade. Cieľom je zabrániť návratu extrémistickej organizácie Islamský štát (IS).

„Misia NATO pokračuje; výcvikové aktivity sú však v súčasnej dobe pozastavené,“ povedal hovorca NATO Dylan White. White takisto potvrdil, že generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg prostredníctvom telefónu hovoril s americkým ministrom obrany Markom Esperom v súvislosti s "nedávnym vývojom".

Atentát na iránskeho generálmajora

Kásema Solejmáního, veliteľa špeciálnych jednotiek Kuds iránskych revolučných gárd, zabila pri leteckom útoku v piatok (3. 1.) skoro ráno v irackom Bagdade americká armáda na rozkaz prezidenta USA Donalda Trumpa.

Zdroj: SITA/Iraqi Prime Minister Press Office via AP

Ministerstvo obrany USA uviedlo, že Solejmání aktívne rozvíjal plány na útoky proti americkým diplomatom v Iraku a celom regióne. Solejmáního tiež obvinilo z toho, že schvaľoval útoky proti veľvyslanectvu Spojených štátov v Bagdade začiatkom tohto týždňa.