Za slušné Slovensko varuje pred stúpajúcimi preferenciami kotlebovcov a ich mítingami

Ľudí vyzývajú, aby nepodľahli nenávisti a silným rečiam, pretože len každodennou prácou je možné zo Slovenska vytvoriť krajinu, v ktorej sa bude žiť dobre. „Verejný priestor stále masívnejšie zaberajú tí, za ktorých namiesto činov hovoria silné slová. Tí, ktorí veľa nasľubujú, ale máločo skutočne splnia. A najmä tí, ktorí namiesto podpory, tolerancie a snahy o spolunažívanie šíria nenávisť, zlobu a nevraživosť,“ píše Za slušné Slovensko.

Preferencie strany ĽSNS podľa nedávno zverejnených prieskumov verejnej mienky stúpli. Agentúra Polis strane v dňoch 7. až 11. decembra na vzorke 1 131 respondentov namerala podporu 12,2 percenta. Podľa prieskumu agentúry Focus zo začiatku decembra by stranu volilo 11,8 percenta rozhodnutých voličov.

V predvolebných týždňoch sú podľa predstaviteľov iniciatívy neprehliadnuteľní na bilbordoch po celej krajine či na mítingoch v mnohých mestách po celom Slovensku. „Vieme, že do volieb takýchto mítingov plánujú ešte desiatky. Veľmi si preto vážime, že v mnohých z týchto miest sa našli ľudia, ktorí na spomenuté mítingy prišli slušne, pokojne, no jednoznačne vytvoriť názorovú protiváhu,“ vyhlásila iniciatíva.

Protiakcie tohto typu sa už uskutočnili napríklad v Trenčíne, Partizánskom, Dolnom Kubíne, Považskej Bystrici, Bánovciach nad Bebravou, Starej Turej či v Leviciach. „Chystajú sa ďalšie. V Rimavskej Sobote aktuálne beží podpisová výzva ´Nie v mojom mene´, ktorou sa vyhraňujú voči primátorovi zneužívajúcemu svoju pozíciu a v nadchádzajúcich voľbách kandidujúcemu za ĽSNS pod číslom desať. Chápeme, že ľudia po celom Slovensku sú sklamaní, smutní, frustrovaní, cítia sa zabudnutí. Ľahko potom podľahnúť dojmu, že len tým, ktorí kričia najhlasnejšie, na veciach skutočne záleží,“ priblížilo Za slušné Slovensko.

Predstavitelia iniciatívy dodávajú, že nie nenávisť, nie silné reči, ale vytrvalá, každodenná práca dokáže zo Slovenska vytvoriť krajinu, v ktorej sa bude žiť dobre. „Postarajme sa o to, prosím, spolu. Veríme, že sa to dá. Neostaňme ticho. Zlu sa neustupuje. A len spoločnými silami dokážeme vybudovať skutočne zdravú, fungujúcu spoločnosť. Spoločne to zvládneme,“ uzavreli.