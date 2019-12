Predvolebná kampaň na východe sa zmenila na drámu! Kiskov tím skončil v nemocnici

Nepríjemný zážitok popísal podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga na sociálnej sieti. "Po ceste sme mali menšiu autonehodu - vrazilo do nás auto, pretože pán nezabrzdil," píše Šeliga. Spolu s kolegyňou Janou Žitňanskou skončili na urgentnom príjme. "Personál bol napriek plnej čakárni veľmi milý a pozorný. Viacerí sa pristavili a povedali, že nám držia palce. Veľká vďaka za ľudský prístup," pochvaľoval si podpredseda kiskovcov.

Šeliga sa o nehode zmienil na sociálnej sieti Zdroj: facebook/juraj šeliga

Podvrtnutá krčná chrbtica a rozchodenie nalomeného stavca

Kandidáti do volieb 2020 si prešli aj vyšetrením pod röntgenom, pričom Šeliga bol vyšetrení aj prostredníctvom počítačovej tomografie (CT). Diagnózy rozhodne nezneli príjemne. "Jana Žitňanská má podvrtnutú krčnú chrbticu. U mňa je to nalomený stavec, pár modrín a boľavý chrbát. Dostal som golier na krk a ide sa ďalej. Chrbtovú kosť našli, tak sme sa smiali, že to je základ a dobrá vízia do ďalších dní," žartoval Šeliga v statuse.

Na diagnózu nalomeného stavca mali doktori len jednu radu. "Lekár hovoril, že to treba len rozchodiť. Tak rozchodíme a aj doslovne, ešte nás čaká veľa výjazdov," vyhlásil Šeliga. "Nešťastie sa môže stať rýchlo, dnes to našťastie schytalo len auto a pár hodín na pohotovosti," uzavrel podpredseda Za ľudí a odporúčal verejnosti, aby si tiež dávala pozor na cestách.