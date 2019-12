Februárové parlamentné voľby budú premiérou pre približne 213-tisíc voličov

BRATISLAVA - Februárové parlamentné voľby budú voličskou premiérou pre približne 213-tisíc voličov. Ide o voličov, ktorí sa prvý raz práve 29. februára 2020 môžu zúčastniť na voľbách do Národnej rady (NR) SR. Potrebný vek, aspoň 18 rokov dosiahli až po posledných voľbách do NR SR, teda po 6. marci 2016. Ide teda o skupinu mladých vo veku 18 až 21 rokov.

Ako ďalej agentúru SITA informovali zo Štatistického úradu SR, počet všetkých oprávnených voličov bude 4 445 000. Ide o kvalifikovaný odhad počtu občanov SR s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí budú mať v deň volieb 18 a viac rokov. Voliť môžu aj občania SR s trvalým pobytom v zahraničí. V ostatných parlamentných voľbách o hlasovanie poštou požiadalo 1 200 Slovákov s trvalým pobytom mimo SR.

Najpopulárnejšou stranou medzi mladými ľuďmi je Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý si nechala vypracovať Rada mládeže Slovenska (RMS) na vzorke 585 respondentov vo veku 18 až 29 rokov. Prieskum zároveň ukázal, že kotlebovci už nie sú stranou prvovoličov, 75 percent z nich je starších ako 22 rokov. Podľa prieskumu, ktorý RMS prezentovala 28. novembra, sa na druhom mieste vo voličských preferenciách mladých umiestnila strana Za ľudí. Tretia bola koalícia strán Progresívne Slovenska a Spolu (PS/Spolu), ktorá je medzi mladými rovnako populárna ako strana Sme rodina.

Oproti minuloročnému prieskumu sa ukazuje, že v súčasnosti je rozhodnutých voliť viac mladých ako vlani. V roku 2018 bolo nerozhodnutých 28 percent a tento rok nemalo jasno v tom, koho voliť 17,2 percenta mladých. Zároveň 10,2 percenta neplánuje voliť vôbec. Strana Mariana Kotlebu by podľa prieskumu RMS získala 13,7 percenta hlasov zo všetkých voličov vo veku 18 až 29 rokov. V prípade, že by išlo iba o rozhodnutých voličov, získala by 18,9 percenta a volil by ju teda takmer každý piaty mladý Slovák.

Desiate slobodné parlamentné voľby od Nežnej revolúcie a v poradí ôsme voľby do Národnej rady SR v histórii samostatného Slovenska sa uskutočnia v sobotu 29. februára od 07:00 do 22:00. Hlasovať vo februárových parlamentných voľbách môžu všetci občania Slovenskej republiky, ktorí majú v deň volieb minimálne 18 rokov. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.