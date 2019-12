Parlamentné voľby sa blížia: Štefanovi Harabinovi zanikne jeho funkcia sudcu na konci decembra

"Do Kancelárie prezidenta SR bol doručený aj list zo Štátnej komisie pre voľby a financovanie politických strán s kópiou vyhlásenia Štefana Harabina, ktorý vyjadril súhlas so svojou kandidatúrou vo voľbách do Národnej rady (NR) SR. Podľa zákona mu tak funkcia sudcu zanikne 31. decembra 2019," uviedol Strižinec.

Harabin má od 1. decembra 2019 prerušený výkon funkcie sudcu. Doterajší sudca Najvyššieho súdu SR o tom listom informoval Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR. "Ako dôvod uviedol odchod do dôchodku," vysvetlila hovorkyňa rezortu Zuzana Drobová.

Národná rada SR prijala novelu zákona o sudcoch a prísediacich, ktorá od 15. októbra zakazuje sudcom vykonávať funkciu v prípade kandidatúry vo voľbách do NR SR alebo Európskeho parlamentu. Harabin kandiduje v parlamentných voľbách 2020 ako líder kandidátky strany Vlasť.