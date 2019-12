Ministerstvo skúma dôvody podania ďalších disciplinárok: Mená sudcov neprezradilo

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Ministerstvo spravodlivosti skúma dôvody podania ďalších disciplinárnych podnetov. Mená sudcov však neprezradilo. Pre agentúru SITA to potvrdil tlačový odbor ministerstva. Na disciplinárne stíhaných sudcov by tak mohli pribudnúť ďalšie podnety alebo by sa mohlo začať stíhanie iných sudcov.