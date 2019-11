Vášnivá debata medzi Tomášom a Sulíkom: Jeden vysvetľoval SaSanku, druhý chce na kandidátke Blahu

Martin Glváč doručil abdikačný list, no vyjadril sa že ide o špinavú kampaň opozície a vyzýva všetkých politikov, ktorí sa stýkali s Kočnerom, takisto opustili svoje pozície. Igor Matovič natočil video, v ktorom nazval Glváča „mafošom“. Erik Tomáš a Richard Sulík rozoberali, či je Martin Glváč „mafoš“. Politici debatovali v diskusnej relácii TV Joj Na hrane.

Glváč prijal rozhodnutie

„Pozerám na toho Igora Matoviča a netuším, či bol v triezvom stave v tejto nahrávke. Tak zvláštne sa tešil, ale poznáme, aký je,“ odpovedal Tomáš. „Glváč prijal rozhodnutie, a tak ako povedal pred Dušičkami, tak aj urobil. Urobil prejav politickej kultúry. Ja hovorím, že je to správne rozhodnutie v tejto situácii,“ povedal Tomáš.

Podľa neho by však Glváča mali nasledovať aj ďalší politici, ktorí mali toxickú komunikáciu s Kočnerom. „Medzi nimi je aj Boris Kollár, Igor Matovič, ale aj Richard Sulík,“ povedal Tomáš. „V kontexte očisty politického života Vaša pozícia je neudržateľná,“ povedal poslanec Smeru Sulíkovi. Podľa neho by mal Sulík odstúpiť z postu lídra kandidátky SaS.

Mafoš a toxické kontakty

Podľa Tomáša v prípade Glváča nejde o vyvodenie zodpovednosti, ale o prejav politickej kultúry. To isté očakáva od Sulíka. „Aký je rozdiel medzi komunikáciou Glváča a Sulíka s Kočnerom? Hádam len ten, že komunikácia Richarda Sulíka je ale oveľa horšia," myslí si Tomáš. Sulík uviedol, že Glváč kontakty s mafiánom mal, rovnako aj množstvo ďalších káuz. „Možno nie je "mafoš", ale tie kontakty boli toxické,“ uviedol Sulík.

Sulík o SaSanke: Ja som bol obeť

V kontexte kontaktov s Kočnerom vysvetľoval Sulík opäť kauzu SaSanku. Pred takmer desiatimi rokmi unikla nahrávka, na ktorej sa s Kočnerom baví o voľbe generálneho prokurátora. „Ja som bol Kočnerova obeť, veď on ma nechal sledovať," oponoval líder SaS. Erik Tomáš ale vzápätí oponuje, že podľa dostupných informácií vedel Sulík výsledky volieb generálneho prokurátor prvý, keďže bol vtedy predsedom parlamentu a hneď druhým, kto výsledky vedel mal byť práve Marian Kočner.

Líder SaS tieto stretnutia nepoprel. „Je to deväť rokov dozadu a vysvetlil som to asi 800-krát,“ začal Sulík, ktorého konfrontovali aj so spomínaným videom. „Nepozerá sa mi na to príjemne. Bola to začiatočnícka chyba a už niekoľkokrát som sa za to ospravedlnil. Odvtedy som prešiel niekoľkými voľbami,“ uviedol Sulík.

Áno, mal som kontakty s Kočnerom

„Súdom usvedčený klamár je vážna vec, a to ja nie som narozdiel od Glváča," vysvetlil Sulík rozdiel medzi sebou a Glváčom. Tomáš zopakoval, že Glváč mal odísť a že na to boli dôvody, no mali by ho nasledovať aj ostatní. „Nesmie platiť dvojitý meter na politikov,“ uviedol Tomáš, podľa ktorého je vážnejší Sulíkov rozhovor s Kočnerom o voľbe generálneho prokurátora, než Glváčove kauzy.

„Áno, mal som s Marianom Kočnerom kontakty a chcel som vedieť, kto sú zradcovia v koalícii. Povedal, že mi to prezradí, vylákal ma k sebe a nahral ma. To je známe. Nemám sa čím chváliť. Kočnera som naposledy videl v roku 2010, ale ako on profitoval z toho, že sme sa stretli? Informácie o voľbe generálneho prokurátora vedeli z médií všetci 6 minút po voľbe," tvrdil Richard Sulík.

Preverovanie ľudí na kandidátke SaS

Kočner tvrdil, že pre Sulíka preveroval ľudí na kandidátke SaS. Sulík to nepoprel, avšak informáciu upravil. „Ja som chcel, aby preveril jedného, a to konkrétne Jozef Kollár, o ktorom som mal informácie, že je proti nemu vedené trestné stíhanie. Marian Kočner mi povedal, že nie a na základe som ho nestiahol z kandidátky. Môže ďakovať Kočnerovi, že bol na kandidátke. Druhý bol Ľudoví Jurčík, ktorý mal robiť machinácie v nábytkárskej firme, čo mi nakoniec sám vysvetlil. Tým som to uzavrel," objasnil líder SaS. To, že mal na Dobroslava Trnku tlačiť cez Kočnera, aby začal trestné stíhanie voči Matovičovi, Sulík poprel. Erik Tomáš ale poznamenal, že je smiešne sa tváriť ako obeť, ak sám Sulík potvrdil, že sa s Kočnerom stretli 12-15 krát.

Blaha by mal byť na kandidátke Smeru

Kandidátka je však podľa Sulíka vecou každej strany. Lídrom kandidátky Smeru bude Peter Pellegrini. Erik Tomáš odpovedal aj na divácku otázku. Peter Pellegrini totiž uviedol, že na kandidátke Smeru by nemali byť kontroverzné osoby. V tom čase sa riešilo možné postavenie bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara i kontroverzného poslanca Ľuboša Blahu na kandidátku Smeru. „Blaha má byť na kandidátke, podľa môjho osobného názoru,“ znela jednoznačná odpoveď Erika Tomáša.

Koalície Smeru s ĽSNS?

Tomáš čelil aj otázke z publika. Smerovala skôr do budúcnosti a týkala sa možnej koalície Smeru s ĽSNS, o ktorej sa v kuloároch hovorí dlhšie. Tomáš však nevie zaručiť, že sa tak nestane. „Smer-SD podľa môjho osobného názoru nemá s nimi do vlády ísť a ja pevne verím, že nevznikne situácia, kedy by sme nad niečím podobným museli uvažovať," dodal poslanec NR SR s tým, že zaručiť to nevie.

Bugára treba preveriť

Rezignácii Martina Glváča predchádzala aj zmena postoja Bélu Bugára, ktorý sa vyjadril, že mimoriadnu schôdzu zameranú na jeho odvolanie by tentoraz podporil. Glváč ako reakciu na sociálnej sieti napísal, že očakáva, že aj Béla Bugár sa vzdá svojej pozície, pretože sa tiež stretol s Kočnerom.

Bugár sa ale bráni, že ho s Kočnerom nič nespája a je to obyčajný hra. „Objavili sa informácie, že pán Bugár sa stretol na Maldivách s Kočnerom. Ale keďže vieme, že Kočner je chválenkár a vie nafukovať veci, tak prípad pána Bugára treba preštudovať," tvrdí Tomáš s tým, že sa musia poradiť v poslaneckom klube Smeru.

Konflikt v koalícii

V každej koalícii boli stále spory. „Naša koalícia ukázala, že funguje,“ povedal Tomáš a odvolával sa na zákony, ktoré prešli aj s ústavnou väčšinou. Medzi SNS a Mostom to zaškrípalo, ale vyriešilo sa to. Andrej Danko sa mal vyjadriť, že žiadneho rozhodnutia sa už nezúčastní. „Ešte je potrebné schváliť minimálne návrh rozpočtu, takže nebude vláda do volieb len kúriť a svietiť. Koaličná dohoda sa skončila, ale verím, že aspoň na rozpočte sa zhodneme," povedal Erik Tomáš.

Richard Sulík mu však oponoval. „Deficit je navrhnutý na 0,5 %, čomu neverí ani Únia a teraz to vyzerá, že reálne to bude 1,2 %, keďže sú tam započítané príjmy, ktoré nie sú ešte schválené a naopak výdaje neboli započítané, preto je rozpočet zbytočne schvaľovať," myslí si Sulík. Podľa neho by bolo rozumnejšie prejsť na provizórium

Rozpor poznačil aj opozíciu

Predmetom diskusie boli aj spory v opozícii, konkrétne v strane SaS, z ktorej odišlo niekoľko desiatok členov. Tí vstúpili do Demokratickej strany. Podľa interných informácií, mal Sulík intrigovať proti svojim kolegom, ktorí zo strany odišli a dohadovať sa s lídrami iných strán, aby s nimi sily nespájali.

Po zbavení sa týchto členov je ale podľa prieskumu strana na hranici zvoliteľnosti. „Ja sa k vnútrostraníckym veciam nevyjadrujem. Áno, mali sme nezhody, ale to už je uzavreté,“ komentoval Sulík. „Ja, ako predseda, som zodpovedný za to, aby strana fungovala. To, že v kuchyni máme nejaké nezhody, to sa stáva aj v lepších rodinách. Vyriešili sme to a silnejší ideme do volieb," tvrdí Richard Sulík. Erik Tomáš ale s úsmevom dodáva, že ak to takto pôjde ďalej, tak sa všetci členovia SaS zmestia do výťahu.

Trenice v Smere

Problémom sa nevyhla ani koalícia či samotná strana Smer, v ktorej to vrie dlhodobo. Kameňom úraz je schválený zákon o predĺžení moratória na volebné prieskumy, ktorý prezidentka vetovala. Premiér Pellegrini sa vyjadril, že takto budeme na jednej úrovni s Kamerunom a Tuniskom. „To je len taká floskula vymyslená. Je to len z médií prebraté,“ zahovoril Tomáš. Proti bol aj Miroslav Lajčák.

„Zoberte si, čo sa dialo pred prezidentskými voľbami. Prieskumy ukazovali rôzne nesprávne výsledky a otázne je, či to nefunguje na ovplyvňovanie. Na Slovensku to dospelo do štádia, kedy sa prieskumy zneužívajú. Možno by bolo riešením obnovenie štátnej inštitúcie, ktorá by prieskumy kontrolovala," vyjadril sa Tomáš.