Blahove statusy si vybrali svoju daň: SAV sa od nich dištancuje, kritizuje ho aj Pellegrini

Akadémia vysvetľuje, že s ním nemôže ukončiť pracovný pomer, keďže je poslancom Národnej rady SR a z toho dôvodu má zákonný nárok na poskytnutie pracovného voľna zamestnávateľom, teda ústavom. Predsedníctvo SAV však zastáva názor, že vyjadrenia na sociálnej sieti sú v príkrom rozpore s Etickým kódexom SAV. V ňom sa napríklad uvádza, že zamestnanci zachovávajú a podporujú záujmy svojej organizácie a SAV, chránia ich duševné a materiálne vlastníctvo, dbajú na zachovanie ich dobrého mena. Predsedníctvo akadémie vyzýva poslanca, aby zvážil svoje pôsobenie v ústave, „ktorého renomé a aj renomé celej SAV svojimi vystúpeniami vážne poškodzuje.“

V máji statusy Ľuboša Blahu kritizoval aj premiér Peter Pellegerini (Smer-SD). Predseda vlády kritizoval svojho straníckeho kolegu za to, že nazval Európsku úniu „bandou lúzrov“ a tvrdil, že ľudia majú únie „dosť“. Podľa Pellegriniho by sa mal takýchto vyjadrení zdržať. „Ako osoba má právo hovoriť, čo si myslí. Ale nemyslím si, že ako predseda európskeho výboru a nominant strany Smer-SD, ktorá podporuje členstvo v únii, by sa mal vyjadrovať takýmto opačným a niekedy až neprístojným spôsobom. Je to cez čiaru,“ uzavrel Pellegrini.