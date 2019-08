AKTUÁLNE Pellegrini zrejme odíde zo Smeru: Požaduje čistú kandidátku, Kaliňák na nej nebude

Kameňom úrazu je v tejto chvíli obsadenie kandidátky Smeru do ďalších volieb, kde sa predstavy premiéra a predsedu zásadne rozchádzajú. Pellegrini požaduje "čistú kandidátku". Na tejto otázke by sa Smer mohol rozštiepiť. Fico aktuálne urobil Pellegrinimu najústretovejšiu ponuku, akej bol schopný. Ponúka mu prvé miesto na kandidátke a zároveň najvyššiu ústavnú funkciu, akú Smer bude mať možnosť po voľbách získať. To znamená, že ak by to výsledky volieb a následných rokovaní umožnili, Pellegrini by mohol byť opätovne premiér.

Zvažoval aj odchod z politického života

Pellegrini pôvodne zvažoval aj odchod z politického života. Túto možnosť už podľa viacerých zdrojov zavrhol. Momentálne sa rozhoduje medzi založením vlastnej strany alebo priskočením k projektu Tomáša Druckera. Alternatívou je aj rozbeh ďalšieho politického projektu, ktorý by sa podľa vývoja preferencií mohol nejakou formou spojiť alebo zlúčiť so stranou Druckera.

Zdroj: Topky/Martin Bublavý

Pellegrini by sa mal vyjadriť v stredu

Za Smer už nebude kandidovať Robert Kaliňák. Je to jeho vlastné rozhodnutie a naznačoval to už dávnejšie, keď o sebe verejne hovoril ako o politickom dôchodcovi. Hovorkyňa predsedu vlády Patrícia Macíková pre portál Hospodárskych novín HNonline povedala, že premiér nebude tieto informácie dnes komentovať. K téme sa vyjadrí v stredu. Hovorca Smeru Ján Mažgút pre HNonline reagoval, že "nateraz by som sa vôbec k vnútrostraníckym záležitostiam nevyjadroval."

Fico a Pellegrini sa stretli minulý pondelok v centrále Smeru, no bez výsledku. Deň na to premiér povedal, že v strane diskutujú o jeho mieste a postavení a hľadajú sa prieniky. Tvrdí, že s Tomášom Druckerom o spolupráci nehovoril. "Chcem tieto týždne využiť na to, aby sme si povedali, ako Smer pôjde do volieb. Hovoríme aj o tom, aké by bolo moje miesto a postavenie v tom celom. Rozhodnutie ešte nie je," vyhlásil.

V súvislosti s informáciami, že by sa Gašpar mohol objaviť na kandidátke Smeru, uviedol, že by na nej byť nemal. "Na základe aktuálnej situácie si nemyslím, že by pán Gašpar mal byť súčasťou kandidátky našej strany. Možno by sa mal skôr sústrediť na to, aby vyvrátil podozrenia a očistil svoje meno," doplnil Pellegrini.