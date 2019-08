Maďarské strany Most-Híd a SMK volebnú koalíciu nevytvoria: Rozhodlo tajné hlasovanie

Týkalo sa to požiadavky SMK, aby kandidačná listina bola zostavená 50 na 50 a návrhu, aby spoločnú kandidátku neviedol ani jeden predseda strany. „Čakali sme na výsledky predsedníctva SMK. Dostali sme informácie, že nebudú meniť názory a kandidačnú listinu chcú zostavovať napoly, teda 50 na 50. Na základe týchto rozhodnutí a týchto informácií potom Republiková rada strany Most-Híd tajným hlasovaním rozhodla, že spoločnú volebnú koalíciu so stranou SMK nevytvoríme. Snaha tam bola, no stroskotala. Dve strany sa nedokázali dohodnúť,“ priblížil Bugár.

To, že sporným bodom spoločných rokovaní bolo rozloženie kandidačnej listiny, potvrdil aj podpredseda strany Most-Híd Ábel Ravasz. „Keby išlo len o to, kto bude viesť kandidátku, možno by sme sa aj dohodli. Sporný bod však bol ten, aké percento budú mať strany na kandidátke. SMK to chceli rozdeliť pomerom 50 na 50 a tam bol ten najväčší bod úrazu, na ktorom sme sa nevedeli dohodnúť,“ objasnil Ravasz. Zároveň podotkol, že republiková rada schválila volebnú spoluprácu s Maďarskou kresťanskodemokratickou alianciou (MKDSZ-MKDA). „Sú veľmi zaujímavým spestrením toho, čo ponúka naša strana," dodal podpredseda Mosta-Híd.

Strany Most-Híd a SMK už rokovali o možnej spolupráci 11. a 29. júla. „Počas prvého rokovania boli nastolené štyri možnosti - kandidovať samostatne, spoločná kandidatúra na kandidátke Mosta-Híd, vytvorenie novej volebnej strany alebo koalícia, na ktorú sa vzťahuje sedempercentné kvórum. Počas rokovania sa potvrdilo, že dve z týchto riešení nie sú reálne, a to spoločná kandidatúra na kandidátke Mosta-Híd a vytvorenie novej volebnej strany," informovalo vtedy tlačové oddelenie Mosta-Híd. Na druhom rokovaní 29. júla sa predstavitelia strán zhodli na tom, že ich spoločným cieľom je zabezpečenie parlamentného zastúpenia maďarskej komunity na Slovensku po voľbách v roku 2020. Delegácia strany Most-Híd prišla na stretnutie s pracovnou verziou dokumentu, ktorý načrtával možné podmienky spolupráce. Účastníci rokovania sa dohodli, že po tom, ako Republikové predsedníctvo SMK prerokuje predložený dokument, si znovu sadnú za rokovací stôl.

Ani rokovanie strán z 19. augusta neprinieslo odpoveď na otázku, či tieto strany pôjdu do parlamentných volieb spoločne. Počas rokovania diskutovali o 19 bodoch, zhodu nenašli na dvoch. SMK mala problém s osobou predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára, čo po skončení rokovania potvrdil podpredseda Mosta-Híd Ábel Ravasz. Podľa neho voliči oboch strán vnímajú, že voľby sú blízko a chcú vedieť, či strany zabojujú o ich hlasy zvlášť, alebo v koalícii.