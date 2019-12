Smer bude mať Kaliňáka, FOTO exminister vnútra predstavil synovca: S jeho rozhodnutím nič neurobím

BRATISLAVA - Už nie je žiadnym tajomstvom, že na poslednom mieste kandidátky Smeru-SD sa ocitne príbuzný bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka - Erik Kaliňák. Ide o exministrovho synovca, ktorý sa po jeho boku definitívne ukázal na sociálnej sieti spolu s vianočnými prianiami a plánmi do politiky.

"Možno sa pýtate, kto je na fotke vedľa mňa," začína tajomne vianočný príspevok exminister Robert Kaliňák. Už sme vás informovali o tom, že jeho synovec sa predsalen do aktívnej politiky pokúsi dostať, a to konkrétne zo 150. miesta. "Radi by sme Vám všetkým čo najsrdečnejšie zapriali krásne vianočné sviatky v kruhu tých, ktorí sú vám najbližší a máte ich radi," píše v úvode Kaliňák.

​Opakuje, že ho odhováral, v politike vraj začne "od piky"

Skúsený Kaliňák zopakoval, že mladého synovca pred slovenskou politikou a vstupom do nej upozorňoval. "Napriek môjmu varovaniu sa rozhodol kandidovať v parlamentných voľbách a má na kandidátke strany SMER - SD vskutku zaujímavé miesto - je 150-tka," potvrdil Kaliňák.

Bývalý šéf rezortu vnútra sa už dokonca aj zmieril s rozhodnutím 28-ročného synovca Erika, ktorý figuruje na kandidátke Smeru ako kreatívny manažér. "Tomu sa hovorí začať v politike od piky. Erik sa rozhodol, už s tým nič neurobím, a tak som sa rozhodol mu aspoň trochu pomôcť," zveril sa Kaliňák. "Erik, držím ti palce!" zopakoval v závere exminister.

Keanu Reeves s Cristianom Ronaldom

Fotka neušla ani predsedovi Výboru NR SR pre európske záležitosti a spolustraníkovi Ľubošovi Blahovi, ktorý obidvoch pánov prirovnal k svetovým osobnostiam. "Cristiano Ronaldo a Keanu Reeves sedia u Kaliňákovcov a pojedajú sušienky," zažartoval Blaha.