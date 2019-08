Politológ: Spolupráca Za ľudí s koalíciou PS/Spolu môže minimalizovať riziko prepadnutia hlasov

BRATISLAVA - Vytvorenie predvolebnej koalície vznikajúcej strany exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí s koalíciou strán Progresívne Slovensko/Spolu by získalo vysokú podporu voličov. Myslí si to politológ Grigorij Mesežnikov.

„Ich podpora by mohla presiahnuť aj hranicu, ktorá je súčtom týchto dvoch subjektov. V takomto prípade by sa Kiskova strana do parlamentu dostala, aj keď možno sa dostane aj samostatne. Volič, ktorý má viac alternatív, by ich podporil," povedal. V prieskume agentúry Focus zo začiatku augusta by sa pripravovaná strana exprezidenta dostala so ziskom piatich percent len tesne do parlamentu. Koalícia PS/Spolu skončila druhá so ziskom 14 percent za stranou Smer (21,8 percenta).

Podľa Mesežnikova môže koalícia PS/Spolu nájsť so stranou Za ľudí spoločnú reč v oblasti nastolenia právneho štátu, efektívneho fungovania verejnej správy či zahraničnej politiky. „To sú dôležité oblasti, aby Slovenská republika ostala liberálnou demokraciou. To, čo sa momentálne odohráva ukazuje, že mafiánsky štát bol primeraným pomenovaním vzhľadom na to, ako fungovali štátne inštitúcie," dodal politológ.

Predstavitelia vznikajúcej strany Za ľudí Andrej Kiska, Veronika Remišová, Mária Kolíková a Juraj Šeliga vo štvrtok rokovali s koalíciou Progresívne Slovensko/Spolu. „Zhodli sme sa na tom, že potrebujeme spolupracovať, aby sme zabránili tomu, že políciu budú ovládať gangstri. Je neuveriteľné, že mali priamy kontakt na policajného prezidenta, ktorý dával lustrovať nepohodlných novinárov a polícia pracovala v ich prospech. Hovorili sme aj o voľbe ústavných sudcov. Pre stranu Za ľudí je nesmierne dôležité, aby na ústavnom súde boli najlepší z najlepších. Vo svojom programe bude mať strana návrh, ktorý upraví voľbu sudcov ústavného súdu tak, aby sa podobná situácia, aké je dnes, už neopakovala," napísal na Facebook Andrej Kiska.

Na novinársku otázku z dnešného brífingu, či budú ešte PS/Spolu a Za ľudí rokovať o predvolebnej koalícii, odpovedal líder Progresívneho Slovenska, že túto debatu by mali mať pred sebou. „Treba to zvážiť. Uvidíme, aká bude situácia,“ povedal Truban.